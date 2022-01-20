"Медреформу Ульяны Супрун нужно доводить до конца, хотя я и являюсь ее критиком", — Олег Калашников, "Добробут"

На сегодняшний день "Добробут" — один из крупнейших частных игроков рынка медуслуг в Украине. Они успешно поглотили две клиники — "Борис" и "Доктор Сэм" — и проводят активную экспансию в регионы, развивая как разные форматы клиник, так и скорую помощь. В эксклюзивном интервью Delo.ua совладелец и генеральный директор "Добробут" Олег Калашников рассказал о том, в каких городах откроются новые клиники сети, почему бизнесу необходимо вкладываться в образование, украинском "Стэнфорде", ядре пациентов частных клиник и роли государства в регулировании рынка медицинских услуг.

Начнем с состояния дел в отрасли. Как эксперт в медицинском рынке, вы можете охарактеризовать, в каком состоянии находится медицинская отрасль в Украине, успешная ли медицинская реформа?

— Это очень сложный и даже в чем-то провокативный вопрос. Если говорить о моем мнении, реформу Ульяны Супрун нужно доводить до конца. Это мое глубокое убеждение, хотя я сам не работаю в этой реформе и являюсь ее критиком (речь идет о том, что "Добробут" не является получателем средств на семейную медицину от государства в рамках реформы - Delo.ua).

За пять лет реформы, конечно, можно уже сделать определенные выводы. Лучшая оценка, конечно, со стороны. К примеру, возьмем Глобальный индекс безопасности здоровья (Global Health Security Index), который с 2019 года готовят несколько аналитических учреждений, включая Центр медицинских исследований Джона Гопкинса. Оцениваются разные показатели по 195 странам. По данным на середину 2021 года, Украина поднялась на 2 позиции и занимает 83 строчку. Согласно данным всемирной базы данных по качеству жизни Numbeo, оценка уровня здравоохранения у нас выросла с 50 баллов в 2016 году до 54 к концу 2021 года. То есть, определенный прогресс есть.

При этом, как представитель бизнеса я знаю, что частный собственник эффективнее, чем государственный. Я убежден, что миссия государства – регулирование и контроль, а не администрирование. Потому что деньги, потраченные государством на здравоохранение, должны приносить пользу всем украинцам и эффективно распределяться.

И это не проблема нынешней, прошлой или еще какой-то власти. Надо менять сам процесс.

Изменение концепта предложила Ульяна.

С 1 апреля 2022 г. начнется третий этап медреформы. Принцип финансирования за предоставленную медицинскую услугу вводится для государственных учреждений вторичной и третичной медицинской помощи, подчиненных Национальной Академии медицинских наук, Минздрава, для ведомственных больниц. Откровенно скажу, что пока мы изучаем вопрос о целесообразности участия в этой программе.

Вы сказали, что являетесь критиком реформы, почему?

— Мне реформа не нравится, потому что она на данный момент не дает бизнесу активно участвовать. Потому что тарифы, которые предлагает НСЗУ — не рыночного характера.

Я изучал грузинский опыт. Мне все говорят, что нельзя как в Грузии, потому что у нас государство другого масштаба, больше людей. Но мне кажется, что это исключительно вопрос политической воли.

Не хочу критиковать нынешнюю власть — мы аполитичны. Тем более, что реформа пришла из предыдущей власти. Но с точки зрения государства это первая реформа, которая реально что-то могла поменять. Ее нужно доводить до конца. Да, с ней нужно работать, поскольку мы сделали большой шаг и по дороге наделали кучу ошибок. Их нужно методично исправлять. Но принцип, который закладывала Супрун, верен. И если мы не доведем дело до конца, о чем я беспокоюсь, и останемся в нынешней системе координат, получится вялотекущее длительное умирание, подпитываемое неэффективным финансовым ресурсом.

Хорошо, если государственная медицина находится не в лучшем состоянии, что нужно частной, чтобы подставить плечо, а может и вовсе заменить госсектор?

Могут сохраниться и государственный, и частный сектор. Задача государства — сделать так, чтобы особого отличия между частной и государственной клиникой не было.

В чем особенность нынешней системы — она вроде бы приведена в соответствие с тарифом НСЗУ, который оплачивается. Но при этом весь капекс (капитальные инвестиции — Delo.ua) государственных клиник -- затраты на оборудование -- государство оплачивает отдельно. Коммунальным компенсируют местные власти. Получается, у таких медучреждений огромная часть себестоимости услуг, по факту, таковой не является.

"Добробут" – прозрачная компания, мы платим белые зарплаты намного выше заявленных государством новых тарифов, которые будут платить с января 2022 года. При этом, пригласить на работу доктора из госклиники непросто. Почему? Ведь и условия работы лучше, и репутация хорошая, и зарплата в 3-5 раз выше — а не могу. Неужели все дело в самоотверженности?

Давайте уточним: врачи к вам не идут, потому что зарабатывают там, или потому, что у вас работать надо?

— Нагрузка в государственной клинике может быть высокой. Там, на мой взгляд, просто ответственности нет. Если мы стратили и получили негативный опыт, начинаем суетиться, стараться, опыт исправлять, идем к пациентам, разговариваем – учимся на собственных ошибках и их у нас, слава Богу все меньше и меньше. У наших пациентов достаточно высокие требования и к сервису, и к качеству, и соответствовать им - серьезная задача. Мы с ней справляемся, но все время пытаемся все улучшить: сервис, работу приложений, услуги и т.д. Постоянно проводим тренинги. Ни на минуту не останавливаемся в развитии.

Но я не представляю себе, как можно получить фидбек или компенсацию от государственной клиники. Как предъявить ей претензию?

Какой сегодня "Добробут"? Какая доля рынка приходится на вашу медицинскую сеть?

— В настоящее время мы объединяем 20 медучреждений, среди которых большая (площадью почти 1,5 тыс. кв. м) мультифункциональная поликлиника с широким спектром специалистов. Что касается госпиталей, то у нас есть несколько малых и четыре больших корпуса, в том числе новый кардиологический центр на Воздухофлотском проспекте и на проспекте Бажана в Киеве. После открытия клиники количество работников сети достигнет 3,5 тыс., что вполне обоснованно, ведь у 350 тысяч. наших уникальных клиентов высокие требования к качеству и сервису медицинских услуг. Также мы открыли медицинский центр в Броварах и поликлинику в Ирпене. В апреле 2022 года запустим поликлинику на Русановской набережной, а на следующий год планируем реализовать амбициозные проекты в Белой Церкви и Виннице.

Вы самые крупные сейчас в Украине из частников?

— Мы одна из самых больших частных медицинских клиник, но надо понимать, что в целом частная медицина в Украине составляет не более 8%. Но уже сегодня она закрывает все необходимые медицинские потребности, даже самые сложные, такие как репродуктология и трансплантология, кардиохирургия и нейрохирургия. Уже сегодня современное оборудование наших клиник и высокая экспертиза врачей закрывают сложные хирургические вопросы здесь, в Украине – теперь не нужно ездить на операции в другие страны, даже самые сложные манипуляции проводятся в Добробуте. Мы гордимся своей экспертизой в кардиохирургии: в нашем центре работают замечательные врачи, которые совершают около 350 миниинвазивных операций на открытом сердце в год. И надеюсь, что после открытия новых корпусов мы сможем еще увеличить количество таких хирургических вмешательств до 500.

Просто все зависит от того, как рассматривать рынок частной медицины. В Украине очень сильно развиты сектора стоматологии, вспомогательных репродуктивных технологий, офтальмологии отдельно в частном секторе. Особенно стоматологии. Она развита, потому что там нет государства, это чистый рынок, и в итоге к нам ездят лечить зубы из-за границы. Чем меньше влияния государства, тем быстрее все развивается. Ты по-любому вынужден увеличивать качество услуги и оправдывать свою стоимость. Я думаю, что в будущем частный сектор будет наращивать долю. Мы входим во все более сложные кейсы.

А государство должно регулировать и контролировать. Это его миссия. Оно должно дать регуляцию, правила игры, которым ты должен соответствовать. И контролировать их выполнение. В этом суть. Зачем государству администрировать? Почему у нас нет государственных хлебных магазинов? Их нет, и никого это не беспокоит.

При этом, социальный хлеб есть.

— Смотрите, я считаю, что нельзя регулировать рынок и нельзя загонять его в условия ограничения наценок. Потому что рынок всегда будет находить какие-то извращенные формы восстановить историческую справедливость.

Если у нас есть социально незащищенные слои населения, государство может им помогать - выплачивать пособия, компенсации, напрямую.

Люди продолжают ходить в государственные клиники, хотя они и выглядят хуже...

— Есть же историческая память. Есть крупные институты, которым люди по памяти все равно больше доверяют, их организовывали очень уважаемые доктора. Во многих институтах работают высококвалифицированные специалисты.

Но, с моей точки зрения, специалиста мало для оказания медицинской услуги.

Хороший хирург сделает тебе операцию. Потом тебя сопровождают врачи-ординаторы, медсестры, необходимо делать своевременные манипуляции, контрольные замеры, лабораторные исследования. А все это может дать только правильно построенный госпиталь, который работает по современным протоколам. Таких госпиталей у нас очень мало, а если и есть, все равно что-то постоянно дает сбой.

Я не говорю, что частные клиники все это делают. Но они стремятся к этому и постоянно улучшаются. Да, у нас есть куча недостатков, но мы их осознаем, признаем, принимаем и работаем с ними. Понятно, что хорошему нет предела, и через лет десять я буду говорить точно так же: есть проблемы, мы над ними работаем.

Ведь государству, по сути, все равно, оказало услугу государственная клиника или частная.

Ему даже выгоднее, когда это будет частная медицина, потому что если брать нас - в 2021 году было 350 тысяч уникальных клиентов. Мы заплатили налоги на зарплату, по итогу года, 350-360 млн грн. Это больше, чем весь бюджет среднего государственного института.

Мы "белые" и работаем прозрачно. Это наша принципиальная позиция.

По сути, деньги, которые вы зарабатываете, перезаливаются?

— Постоянно. Все деньги, что мы зарабатываем, идут в развитие.

И к чему это все приведет, где вершина?

— Вершины не видно, но есть долгосрочная стратегия. К 2028 году мы хотим открыть пять больших госпиталей в крупнейших городах Украины. А в областных центрах и больших городах типа Мариуполя, Запорожья или Ивано-Франковска открывать больницы одного дня среднего размера современные поликлиники с узкими направлениями. Их хотим соединить со станциями скорой помощи, чтобы машина могла максимум за два часа довезти пациента в ближайшую больницу. Наше главное преимущество в том, что мы оказываем экстренную помощь 24/7, и теперь сможем это делать в любой точке Украины.

Также планируем развивать внутреннюю экспертизу по онкологии, потому что страна, где ежегодно выявляют почти 150 тыс. новых случаев заболевания раком, нуждается в этом. И хуже всего, что, по статистике, 30% пациентов по разным причинам отказываются от лечения, хотя в этой области медицины сегодня немало революционных решений. Также необходим центр радиотерапии, который будет использовать современные методы диагностики и реабилитационный центр.

Ранее вы говорили, что через 10 лет планируете стать всеукраинской компанией и на это нужно потратить $300 млн. Актуально?

— Сейчас происходит достаточно большая инфляция, как гривни, так и доллара. Я, к сожалению, думаю, что $300 млн будет уже не актуально. Госпиталь в 10-12 тысяч квадратных метров я уже оцениваю в $30-35 млн. Соответственно, 5 госпиталей - Львов, Винница, Одесса, Днепропетровск, Харьков, плюс еще города - это уже $150-170 млн инвестиций.

Мы хотим построить большой экспертный центр. У нас хорошая экспертиза в кардиологии: на сегодняшний день мы делаем порядка 350 открытых операций на сердце. А в плане, после открытия корпусов, в будущем году, я думаю будет 500. Мы рассчитываем делать по две полноценные открытые операции в рабочий день, регулярно. Причем, мы делаем их миниинвазивно и очень талантливо.

Для реализации планов вам нужен квалифицированный медперсонал, чувствуете ли вы кадровый голод?



— Проблема кадров уже существует в стране. Высококлассные специалисты едут работать за границу, в ту же Польшу. С годами ситуация будет ухудшаться. Поэтому мы уже задумались над поиском решения. Например, создаем университет "Добробут", который будет развивать собственную научную базу и создавать современные программы обучения. Мы хотим предложить лучшие условия обучения и жизни в университетском кампусе, аккумулировать талантливых преподавателей и формировать новые стандарты обучения для лучших студентов.

Уже сегодня "Добробут" – это самая большая частная база стажировки для прохождения заочной части интернатуры в Украине. А со временем мы планируем открыть очную часть. Выполнив все лицензионные условия, мы сможем из заведения последипломного образования перерасти в полноценный университет с международной аккредитацией. Он зарегистрирован как неприбыльное учреждение. Полная реализация этого проекта – долгая история и крупные инвестиции. Но я знаю, что все начинается с мечты, которую предприниматель обдумывает и визуализирует. Поэтому я мечтаю и пытаюсь воплощать задуманное в жизнь. И собственный университет является логичным проектом для крупнейшей медицинской сети в Украине.

Насколько вы при этих планах технологичны? Что будете пробовать внедрять у себя?

— У нас есть формат маленьких поликлиник, хотим пойти еще и в маленькие города. И мы там думаем предложить людям телемедицину, в прямом смысле слова. Потому что например, не во всех маленьких городах можно найти семейного доктора. Там может работать хорошо обученная медсестра, а доктор уже удаленно, с помощью телемедицины.

Мы верим в телемедицину. Я бы хотел, чтобы в наших университетах читали лекции по видеоматериалах. Я верю в удаленную диагностику. Я верю в искусственный интеллект, особенно в описании снимков МРТ, КТ. Это без человека не сработает, но предварительный диагноз может выдавать искусственный интеллект, а человек-специалист может его оценивать и визировать. Потому что все равно, должна быть какая-то ответственность за тот диагноз, который поставлен. Искусственный интеллект нести ответственность не может.

Мы пытаемся быть технологичными, насколько возможно. Это сложно, потому что упираемся в достаточно сложное законодательство по медицинским информационным системам, там очень много документации необходимо вести. В том числе бумажной, хотя сейчас в государстве, слава Богу, идет цифровая трансформация и они активно переходят на электронные формы отчетности. Я думаю, что через 3-4 года мы отойдем от бумаг. У нас есть мобильное приложение и сайт, он чуть подустал, но это вечный процесс.

Мы затронули тему образования. Верите ли вы в то, что университет "Добробут" через 100 лет станет Стэнфордом?

— Это мечта. Мне бы очень хотелось. Я смотрю на университет "Добробут", как на старт. За медицинским факультетом может быть факультет биотехнологий, за биотехнологиями потянутся прикладные науки, физика, математика. Это ж все пересекается. Более того, мы обсуждаем это с Киевской школой экономики, и они собираются запускать институт для IT. И они считают, что имело бы смысл строить сразу большой университет и тогда таким образом можно оптимизировать большое количество операционных расходов. Я считаю, что они рассуждает очень логично. И, возможно, надо строить союз университетов, по направлениям.

Причем, все в эту историю идут не только потому, что кадров не хватает. Все понимают, что надо что-то делать с образованием. Мы должны нести культуру новую, современную, мы должны формировать новые умы.

В 90-м году Украина по ВВП была 10-тая в мире. И это правда. У нас была огромная страна, с населением в 52 или 54 миллиона человек. Очевидно, мы что-то делаем не так, если у нас 54 миллиона превратилось в 38. Надо что-то менять. Потому что базово, я считаю, у нас отличная территория, отличные условия труда, высокий уровень образования населения.

Мне кажется, нам не хватает какой-то культуры. Все, кто всерьез думает заниматься обучением, исподволь пытаются трансформировать общество в лучшее. Это уже не бизнес задача. Бизнес, особенно крупный, он должен нести социальную ответственность. Понятно, что Ринат Леонидович [Ахметов] должен открыть металлургический институт. И я знаю, что в Мариуполе это пытаются сделать. Хорошо, отличная идея, и дай Бог, чтобы у них это получилось. А помимо металлургического, и энергетический не мешало бы.

Если мы построим классного медицинского игрока, он должен думать о том, как формировать хорошие медицинские кадры.

У вас можно вакцинироваться от коронавируса?

— Да. Совершенно бесплатно, любыми вакцинами.

Как вы попали в эту программу?

— Подписали контракт с НСЗУ, чтобы предоставить пациентам возможность бесплатной вакцинации. Нам платят за это 18-26 грн за одну инъекцию. Это убыточный процесс. Но необходимый.

Зачем вы вообще туда пошли?

— Потому что стали звонить пациенты, хотят вакцинироваться и комфортно им это сделать именно у нас. Сказать в этот момент "знаете, идите в другое место вакцинироваться, а по остальным вопросам уже к нам" - посчитали, что будет неправильно. В итоге запись на Татарке на неделю вперед, до 300 пациентов в день.

Пациент "Добробут" — это кто?

— Ядро нашей пациентской аудитории - это женщина, репродуктивного возраста, условно 25-45 лет. Понятно, что это должна быть достаточно обеспеченная женщина. Мы считаем, что совокупный доход семьи должен быть на уровне 50-60 тыс грн. минимум, тогда достаточно комфортно у нас обслуживаться. Потенциал в Киеве и в близлежащих регионах к Киеву в районе 15-20% - это до миллиона человек.

Плюс мы верим в добровольное медицинское страхование от работодателя. Примерно 22-23% пациентов к нам попадают под медицинским страхованием. Мы работаем со всеми частными страховыми компаниями. Удается собирать где-то 50% обращений страховых, в Киеве.

Ядром являются женщины, потому что, как правило, женщина принимает решение в отношении мужа, детей, родителей. Мужчины менее ответственно относятся к себе. Женщина, которая переживает за своего мужчину, она все-таки его пинает, говорит: "Иди, проверься", что, на самом деле, правильно. В этом смысле мы женщин поддерживаем. И большое им за это человеческое спасибо.

Вы упомянули инвестиции, тяжело их сейчас завлекать?

— "Добробут" сегодня растет ежегодно не менее чем на 30%, имеет хорошую репутацию, сильную команду менеджмента, положительный денежный поток. В таких условиях привлечение финансирования – не проблема. Мы работаем с тремя крупнейшими сетевыми кредитными учреждениями в Украине: ПУМБ, Credit Agricole Bank, Райффайзен Банк Аваль. Они лояльны нам и финансово сопровождают нашу обширную программу развития.

Но мы также рассматриваем возможность привлекать длинные и недорогие деньги через международные инвестиционные банки. У нас есть опыт партнерства с известной инвестиционной компанией Horizon Capital, у которой мы привлекали средства для покупки клиники "Борис" в 2019 году

Будете ли вы для масштабирования бизнеса и дальше использовать слияния и поглощения?

— Безусловно, потому что путь приобретения лучше строительства: ты развиваешься быстрее и сразу получаешь большое количество целевой аудитории и персонала, который готов разделять ценности бренда. Бесспорно, этот процесс сложен и небыстр. Да, переговоры о приобретении "Бориса" мы начали в 2016 году, три года заходили в процесс и выходили из него, но завершили соглашение. Если говорить о бренде "Доктор Сэм", представленном тремя маленькими поликлиниками, то одну из поликлиник мы переквалифицировали в центр косметологии и дерматологии, что стало для нас новым направлением. Следовательно, поглощение хорошо работающих подразделений это очень эффективно.

Если кто-то из крупных мировых инвесторов захочет однажды купить нас, мы тоже будем рассматривать это предложение. Но так как мы стремимся достичь больших целей в будущем, покупатели должны предложить нам очень большие деньги, поэтому на этом рынке мы работаем на перспективу.

Кого еще будете покупать? Если в рамках приватизации будут продавать госбольницы, возьмете?

— Идея приобрести есть всегда кого-то. Не секрет, мы вели переговоры с "Мать и дитя" и практически дошли до сделки, но один из акционеров сказал, что сам купит за такие деньги, у него есть на это преимущественное право, и они там сами уже ведут переговоры дальше. Так мы хотели зайти на рынок вспомогательных репродуктивных технологий. В итоге заходим самостоятельно, открываем с 1 января отделение современного экстракорпорального оплодотворения.

Я бы купил R+ Medical Network на Коновальца, недорого. Просто не знаю, кто собственники, но если они вдруг прочтут, пусть имеют в виду.

И, кстати, я, наверное, не буду покупать государственные больницы. С одной стороны, мы можем на этом потерять, если их купит кто-то другой. А с другой стороны, так не хочется играть с государством в азартные игры. Инвестиций много, плюс потом возникнут трудности. У нас всего один объект, мы снимаем у государства на улице Комарова, он нам достался по наследству и с ним постоянно какая-то чехарда - то нам продлевают аренду, то не продлевают, то есть сессия, то нет сессии. В общем, чем меньше мы взаимодействуем с государством, тем лучше себя чувствуем.

У вас есть великая цель?

— Вы, наверное, знаете, что средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Украине – 72 года, а в странах ЕС – 81 год. Мы хотим внести свой вклад в то, чтобы украинцы радовались жизни точно не меньше других европейцев. Конечно, много надежд на медицинскую реформу. По моему мнению, такого результата мы добьемся, если сделаем ставку на конкуренцию, рыночные цены, добровольное медицинское страхование и свободный выбор для пациентов.