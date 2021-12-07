Крипта, е-commerce и “Добробут”: глава Concorde Capital Игорь Мазепа признался в наиболее спорных инвестициях 2021 года и рассказал о следующих "выходцах" на IPO из Украины

Главу инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу называют одним из самым успешных инвестбанкиров Украины. На Business Wisdom Summit он рассказал, какие инвестиции в уходящем году были одновременно удачными и провальными, почему криптовалюты заставляют мозг работать эффективнее и какие компании он готовит к IPO после успешного кейса ФК “Верес”.

Генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа озвучил топ-3 своих самых удачных инвестиции в прошлом и уходящем году. Ими стали проекты в е-commerce — покупка ритейлера MakeUp, медицинская сеть “Добробут” и несколько проектов по криптовалютам. Свой интерес к этим направлениям предприниматель объяснил стремлением к близости с финальным клиентом.

“Мне очень нравятся бизнесы, которые работают по модели, когда ты имеешь доступ к конечному клиенту. К примеру, “Добробут” — это 1 млн человек, а е-commerce — это много миллионов человек. И, конечно же, крипта”, — объяснил Мазепа. Игорь Мазепа Генеральный дикектор Concorde Capital

Последнее направление, по его словам, в Украине пока не самая очевидная и понятная инвестиция. Но разобраться в ней можно лишь тогда, когда инвестируешь в криптовалюты. При этом Мазепа признается, что криптовалюты стали одновременно и самой удачной, и самой неудачной его инвестицией за последние два года. Но сумм “провала” не называет.

“Однозначно, я получил больше. Ведь когда ты инвестировал в крипту, то скорость колебаний нейронов твоего мозга ускоряется. Соответственно, ты получаешь больше и навыков и знаний”, — подчеркивает инвестбанкир.

По его словам, еще 5 лет назад о криптовалютах он не знал ничего. Но уже сегодня не только активно инвестирует в этот финансовый инструмент, но и сравнивает его с “пузырем доткомов” начала нулевых годов.

“Тогда люди тоже массово инвестировали в доткомы, но потом эта история сдулась — люди не поверили в интернет, который будет играть важную роль в каждодневной жизни. С криптой история похожая, но утверждать, что крипта не будет частью нашего мира, неразумно. Есть криптокоины, есть криптовалюта как способ накопления и взаиморасчетов. Разобраться в этом сложно, но не учиться этому нельзя”, — заявил Delo.ua Игорь Мазепа.

Также в планах Мазепы дальнейшая подготовка нескольких украинских компаний к выходу на IPO. И ближе всего к этому местные компании, известные в первую очередь украинскому потребителю.

“Мы провели первое и пока единственное IPO футбольного клуба “Верес”. Подняли какую-то денежку. Но для Concorde Capital это больше упражнение, помогающее отследить рыночные неэффективности и инфраструктурные недочеты. Сейчас понимания больше, и это ценная пища в переговорах с НКЦБФР, комитетом Верховной Рады, Минфином, Нацбанком”, — пояснил Игорь Мазепа.