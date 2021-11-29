Топовые украинские управленцы рассказали о тонкостях панденомики и построении жизнестойкой компании: репортаж с Business Wisdom Summit

26 ноября в киевском отеле InterContinental состоялась традиционная бизнес-конференция Business Wisdom Summit. В который раз десятки топовых украинских управленцев и собственников бизнеса рассказали о новых кейсах управления бизнесом с учетом стремительно меняющегося мира в условиях пандемии Covid-19. Рассказываем, как она прошла на этот раз и каковы ее главные выводы.





Как в Украине построить жизнестойкую компанию? Какие бизнес-модели, инновации и тренды будущего помогают бизнесу в условиях пандемии выходить на новые рынки? За счет чего привлекать новых клиентов и зарабатывать больше? Обо всем этом 26 ноября десятки топовых украинских управленцев и собственников бизнеса рассказали на Business Wisdom Summit.

Узнать важнейшие стратегии авторитетных СЕО и владельцев крупных компаний в киевский InterContinental пришли в этот день более 400 офлайн-участников и 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции.

Организовали мероприятие медиа бюро Ekonomika+, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловое онлайн-издание Delo.ua. Рассказываем, как прошло одно из важнейших бизнес-событий года, и подытоживаем самые действенные рекомендации авторитетных в мире украинского бизнеса спикеров.

Как уменьшить налоговые риски и трансформировать бизнес в эпоху неопределенности

Открыла саммит налоговая советница в киевском офисе Dentons Валерия Тарасенко. Она рассказала, как максимально эффективно оптимизировать налоговые риски и как курс Украины на адаптацию отдельных требований BEPS влияет на бизнес.

Валерия Тарасенко рассказала, как адаптация отдельных требований BEPS влияет на бизнес. Фото Delo.ua

Вслед за ней СЕО FAVBET Марина Гинзбург предоставила стратегии трансформации бизнеса в эпоху неопределенности, особенно эффективные для пандемийного времени, разделившего уклад жизни на “до” и “после”. Гинзбург убеждена: сейчас особенно важно не бояться принимать решения, которые способствуют эффективности бизнеса.

Также Гинзбург рассказала, какой должна быть экосистема в компании и какие КРI эффективны для команды в новых экономических условиях.

По словам СЕО FAVBET, важно не бездумно переводить все процессы работы в удаленный формат, а выдерживать золотую середину между удаленной работой и офисом. Чтобы сотрудники не потеряли коммуникацию в гибридном формате, важно проводить личные встречи и совместные развлечения.

Марина Гинзбург рассказывает об эффективных КPI в новых экономических условиях. Фото Delo.ua

Кроме того, спикер поделилась мнением о том, какой должна быть экосистема в компании и эффективные КPI для команды в новых экономических условиях. По ее словам, в FAVBET действует экосистема внутреннего аутсорса — определенное трансферное ценообразование внутри команды.

“К примеру, если контакт-центр предоставляет услуги бизнес-подразделения, то после этого выставляет ему счет. Это позволяет оптимизировать процессы”, — объяснила Гинзбург.

Почему инновации — неотъемлемая часть любого бизнеса и чем руководствоваться современному инвестору

Как внедрить новые технологии и развить культуру инноваций в компании, в формате панельной дискуссии обсудили директор по продажам и абонентскому обслуживанию «Vodafone Украина» Евгений Булах, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, СЕО «Датагруп» и Volia Михаил Шелемба, СЕО финтех-компании в Украине и кофаундер во Вьетнаме Алена Андроникова.

Участники панели подчеркивают: наиболее растущим направлением по ИоТ в прошлом году была медицина. Фото Delo.ua

По словам Евгения Булаха, интернет вещей — это уже мейнстрим в мире. В первую очередь ИоТ используется в производственной отрасли, агросекторе и социальной сфере.

“Но наиболее растущим направлением по ИоТ в прошлом году была медицина. Выбирая технологии для вашего бизнеса, определите, какой инструмент будет эффективным для достижения вашего результата”, — подчеркивает Булах.

Евгений Булах рассказывает о роли интернета вещей в мире. Фото Delo.ua

О навыках и качествах, необходимых для успеха современному инвестору и бизнесмену, рассказал генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. А как построить жизнестойкую компанию и ставить длинные цели в условиях краткосрочного планирования — председатель наблюдательного совета «Октава Капитал» Александр Кардаков.

Игорь Мазепа озвучивает перечень качеств, необходимых для успеха современному инвестору и бизнесмену. Фото Delo.ua

Как трансформируется "Киевстар" и телеком-рынок в целом, участники узнали от президента компании "Киевстар" Александра Комарова. По словам спикера, хотя телеком-рынок в Украине и растет стремительно последние пять лет, но акционеры все равно не удовлетворены из-за высокой закредитованности и роста долга. Поэтому необходимы изменения, в первую очередь реструктуризация компании внутри.

Как из стартапа вырасти в крупный бизнес и выйти на глобальный рынок

С какими сложностями встречается управленец, когда его компания превращается из стартапа в крупный бизнес, поделилась лидер партии «Голос», народный депутат Украины, бывшая CEO компании Ring Ukraine Кира Рудык.

В своем выступлении Кира Рудык назвала перечень проблем и путей их решения при росте стартапа в крупный бизнес. Фото Delo.ua

А СЕО “Новой почты Глобал" Юрий Беневитский дал рекомендации, как бизнесу выйти на глобальный рынок. По его словам, главное — детально проанализировать рынок, понять, что происходило с продуктом в ретроспективе, оценить потенциал роста, который присутствует, и насколько он инновационен.

Генеральный директор компании АВК Владимир Авраменко, рассказал, как компании удается удерживать лидерство в течение 30 лет на рынке. Также он поделился кейсами запуска новых продуктов вопреки кризису на примере Brunch — снеков нового поколения и DREAMEAT — растительного мяса.

Владимир Авраменко уверен, что из узконаправленного производственного бизнеса можно и нужно выходить в новые сегменты и развиваться горизонтально. Фото Delo.ua

Как бизнесу и государству работать не во вред друг другу и почему пандемия — синоним революции

Стратегии эффективного взаимодействия бизнеса и государства обсудили директор по правовым вопросам группы компаний “Новая почта” Инна Хомич, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью «METRO Украина» Олеся Оленицкая, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и с органами государственной власти BASF в Украине Елена Прихненко, сопредседатель Комитета Американской торговой палаты в Украине, менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков.

Руководящий акционер СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева рассказала о том, как ее компания адаптировалась к эпохе панденомики. Кроме того, по ее словам, карантин стал принудительной эволюцией.

Марина Авдеева рассказывает о том, как карантин трансформирует любой бизнес на новый уровень. Фото Delo.ua

Также спикер поделилась кейсом запуска Easy Peasy Insurtech — страховым продуктом для авто по системе "сколько ездишь, столько и платишь", убедив участников, что технологии — это всего лишь инструмент, а главная составляющая успеха — маркетинг.

Как перестраивать стратегии продовольственным компаниям

Стратегии выхода на глобальный рынок для украинского бизнеса и сложности, с которыми сталкиваются на этом пути предприниматели, обсудили на панельной дискуссии "Горизонты событий" совладелец и управляющий партнер холдинга HD-group, основатель GFS GROUP Борис Шестопалов, основатель группы компаний TBFruit Тарас Барщевский, создатель EPI Group, брендов «ЭПИКУР» и «ЭПИ ХЭПИ» Алекс Коваленко.

Собственники компаний пищевой промышленности обсудили проблемы выхода бизнеса на глобальный уровень. Фото Delo.ua

Участники панели пришли к выводу, что среди главных препятствий на пути успешного выхода на внешний рынок — отсутствие операционной эффективности, защита каждой страной собственного производителя, неумение донести ценность бренда до аудитории.

Кого наградили как лучших управленцев

После саммита прошла церемония награждения лучших управленцев по версии журнала “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”. В финальный список рейтинга "Лучшие управленцы" вошли участники, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри. В него вошли специалисты по рекрутингу топ-менеджеров, эксперты, имеющие опыт обучения персонала, аналитики рынков и члены редколлегии "ТОП-100".

В long list «управленческого» рейтинга вошло около 200 СЕО из крупнейших компаний Украины. Кандидаты оценивались по таким критериям, как: эмоциональный интеллект; антикризисный менеджмент; использование новаций; лидерский потенциал; управление переменами. Крупнейшие компании в свою очередь были отобраны в рейтинге по консолидированной выручке за прошлый год.

В "ТОП-100" уверены: нынешние участники рейтинга являются не просто управленцами, они те, кто доказал свою эффективность в условиях глобального кризиса, который никто не мог предвидеть.

"Этот «кризисный» критерий — самый придирчивый эксперт по отбору лучших управленцев", — говорит главный редактор журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» Максим Бироваш.

Полный список номинантов рейтинга «Лучшие управленцы» будет опубликован в зимнем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».

Во время церемонии награждения в рамках BWS, награды победителей, в частности, получили:

1. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;

2. Владимир Авраменко, основатель компании АВК;

3. Марина Авдеева, управляющий акционер страховой компании «Арсенал-страхование»;

3. Владимир Мудрый, председатель правления ОТП Банка;

4. Александр Кардаков, основатель "Октава капитал";

5. Дмитрий Деркач, генеральный директор группы «Юрия-фарм»;

6. Петр Михайлишин, генеральный директор группы компаний "Эпицентр К";

7. Олег Калашников, совладелец сети клиник «Добробут» и «Борис»;

7. Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine;

8. Алена Андроникова, Group СЕО Moneyveo;

9. Николай Щербина, генеральный директор сети аптек АНЦ;

10. Александр Комаров, президент компании «Киевстар»; Михаил Шелемба, генеральный директор компании «Датагруп» и Volia.

Крупнейшими компаниями по обороту стали:

1. ДТЭК;

2. "Датагруп";

3. Vodafone Украина;

4. "Киевстар";

5. "Тедис";

6. "Эпицентр К";

7. Carlsberg Ukraine.

Одними из лучших отраслевых лоббистов стали:

1. Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью METRO Cash and Carry Ukraine;

2. Андрей Тростин, партнер, руководитель практики взаимодействия с государственными органами Eterna Law;

3. Елена Прихненко, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти BASF в Украине;

4. Александр Когут, член Общественного совета Ассоциации налогоплательщиков Украины, директор по регуляторным отношениям "Киевстар".

В финале церемонии награждения выступили солистка Киевской оперы Вера Багринец и актер театра и кино, академический певец Георгий Нечаев.