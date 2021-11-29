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Топовые украинские управленцы рассказали о тонкостях панденомики и построении жизнестойкой компании: репортаж с Business Wisdom Summit
26 ноября в киевском отеле InterContinental состоялась традиционная бизнес-конференция Business Wisdom Summit. В который раз десятки топовых украинских управленцев и собственников бизнеса рассказали о новых кейсах управления бизнесом с учетом стремительно меняющегося мира в условиях пандемии Covid-19. Рассказываем, как она прошла на этот раз и каковы ее главные выводы.
Как в Украине построить жизнестойкую компанию? Какие бизнес-модели, инновации и тренды будущего помогают бизнесу в условиях пандемии выходить на новые рынки? За счет чего привлекать новых клиентов и зарабатывать больше? Обо всем этом 26 ноября десятки топовых украинских управленцев и собственников бизнеса рассказали на Business Wisdom Summit.
Узнать важнейшие стратегии авторитетных СЕО и владельцев крупных компаний в киевский InterContinental пришли в этот день более 400 офлайн-участников и 10 тысяч зрителей онлайн-трансляции.
Организовали мероприятие медиа бюро Ekonomika+, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловое онлайн-издание Delo.ua. Рассказываем, как прошло одно из важнейших бизнес-событий года, и подытоживаем самые действенные рекомендации авторитетных в мире украинского бизнеса спикеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как уменьшить налоговые риски и трансформировать бизнес в эпоху неопределенности
Открыла саммит налоговая советница в киевском офисе Dentons Валерия Тарасенко. Она рассказала, как максимально эффективно оптимизировать налоговые риски и как курс Украины на адаптацию отдельных требований BEPS влияет на бизнес.
Вслед за ней СЕО FAVBET Марина Гинзбург предоставила стратегии трансформации бизнеса в эпоху неопределенности, особенно эффективные для пандемийного времени, разделившего уклад жизни на “до” и “после”. Гинзбург убеждена: сейчас особенно важно не бояться принимать решения, которые способствуют эффективности бизнеса.
Также Гинзбург рассказала, какой должна быть экосистема в компании и какие КРI эффективны для команды в новых экономических условиях.
По словам СЕО FAVBET, важно не бездумно переводить все процессы работы в удаленный формат, а выдерживать золотую середину между удаленной работой и офисом. Чтобы сотрудники не потеряли коммуникацию в гибридном формате, важно проводить личные встречи и совместные развлечения.
Кроме того, спикер поделилась мнением о том, какой должна быть экосистема в компании и эффективные КPI для команды в новых экономических условиях. По ее словам, в FAVBET действует экосистема внутреннего аутсорса — определенное трансферное ценообразование внутри команды.
“К примеру, если контакт-центр предоставляет услуги бизнес-подразделения, то после этого выставляет ему счет. Это позволяет оптимизировать процессы”, — объяснила Гинзбург.
Почему инновации — неотъемлемая часть любого бизнеса и чем руководствоваться современному инвестору
Как внедрить новые технологии и развить культуру инноваций в компании, в формате панельной дискуссии обсудили директор по продажам и абонентскому обслуживанию «Vodafone Украина» Евгений Булах, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот, СЕО «Датагруп» и Volia Михаил Шелемба, СЕО финтех-компании в Украине и кофаундер во Вьетнаме Алена Андроникова.
По словам Евгения Булаха, интернет вещей — это уже мейнстрим в мире. В первую очередь ИоТ используется в производственной отрасли, агросекторе и социальной сфере.
“Но наиболее растущим направлением по ИоТ в прошлом году была медицина. Выбирая технологии для вашего бизнеса, определите, какой инструмент будет эффективным для достижения вашего результата”, — подчеркивает Булах.
О навыках и качествах, необходимых для успеха современному инвестору и бизнесмену, рассказал генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа. А как построить жизнестойкую компанию и ставить длинные цели в условиях краткосрочного планирования — председатель наблюдательного совета «Октава Капитал» Александр Кардаков.
Как трансформируется "Киевстар" и телеком-рынок в целом, участники узнали от президента компании "Киевстар" Александра Комарова. По словам спикера, хотя телеком-рынок в Украине и растет стремительно последние пять лет, но акционеры все равно не удовлетворены из-за высокой закредитованности и роста долга. Поэтому необходимы изменения, в первую очередь реструктуризация компании внутри.
Как из стартапа вырасти в крупный бизнес и выйти на глобальный рынок
С какими сложностями встречается управленец, когда его компания превращается из стартапа в крупный бизнес, поделилась лидер партии «Голос», народный депутат Украины, бывшая CEO компании Ring Ukraine Кира Рудык.
А СЕО “Новой почты Глобал" Юрий Беневитский дал рекомендации, как бизнесу выйти на глобальный рынок. По его словам, главное — детально проанализировать рынок, понять, что происходило с продуктом в ретроспективе, оценить потенциал роста, который присутствует, и насколько он инновационен.
Генеральный директор компании АВК Владимир Авраменко, рассказал, как компании удается удерживать лидерство в течение 30 лет на рынке. Также он поделился кейсами запуска новых продуктов вопреки кризису на примере Brunch — снеков нового поколения и DREAMEAT — растительного мяса.
Как бизнесу и государству работать не во вред друг другу и почему пандемия — синоним революции
Стратегии эффективного взаимодействия бизнеса и государства обсудили директор по правовым вопросам группы компаний “Новая почта” Инна Хомич, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью «METRO Украина» Олеся Оленицкая, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и с органами государственной власти BASF в Украине Елена Прихненко, сопредседатель Комитета Американской торговой палаты в Украине, менеджер по вопросам фискального регулирования «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков.
Руководящий акционер СК "Арсенал Страхование" Марина Авдеева рассказала о том, как ее компания адаптировалась к эпохе панденомики. Кроме того, по ее словам, карантин стал принудительной эволюцией.
Также спикер поделилась кейсом запуска Easy Peasy Insurtech — страховым продуктом для авто по системе "сколько ездишь, столько и платишь", убедив участников, что технологии — это всего лишь инструмент, а главная составляющая успеха — маркетинг.
Как перестраивать стратегии продовольственным компаниям
Стратегии выхода на глобальный рынок для украинского бизнеса и сложности, с которыми сталкиваются на этом пути предприниматели, обсудили на панельной дискуссии "Горизонты событий" совладелец и управляющий партнер холдинга HD-group, основатель GFS GROUP Борис Шестопалов, основатель группы компаний TBFruit Тарас Барщевский, создатель EPI Group, брендов «ЭПИКУР» и «ЭПИ ХЭПИ» Алекс Коваленко.
Участники панели пришли к выводу, что среди главных препятствий на пути успешного выхода на внешний рынок — отсутствие операционной эффективности, защита каждой страной собственного производителя, неумение донести ценность бренда до аудитории.
Кого наградили как лучших управленцев
После саммита прошла церемония награждения лучших управленцев по версии журнала “ТОП-100. Рейтинги крупнейших”. В финальный список рейтинга "Лучшие управленцы" вошли участники, получившие наибольшее количество баллов от экспертного жюри. В него вошли специалисты по рекрутингу топ-менеджеров, эксперты, имеющие опыт обучения персонала, аналитики рынков и члены редколлегии "ТОП-100".
В long list «управленческого» рейтинга вошло около 200 СЕО из крупнейших компаний Украины. Кандидаты оценивались по таким критериям, как: эмоциональный интеллект; антикризисный менеджмент; использование новаций; лидерский потенциал; управление переменами. Крупнейшие компании в свою очередь были отобраны в рейтинге по консолидированной выручке за прошлый год.
В "ТОП-100" уверены: нынешние участники рейтинга являются не просто управленцами, они те, кто доказал свою эффективность в условиях глобального кризиса, который никто не мог предвидеть.
"Этот «кризисный» критерий — самый придирчивый эксперт по отбору лучших управленцев", — говорит главный редактор журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» Максим Бироваш.
Полный список номинантов рейтинга «Лучшие управленцы» будет опубликован в зимнем номере журнала «ТОП-100. Рейтинги крупнейших».
Во время церемонии награждения в рамках BWS, награды победителей, в частности, получили:
1. Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК;
2. Владимир Авраменко, основатель компании АВК;
3. Марина Авдеева, управляющий акционер страховой компании «Арсенал-страхование»;
3. Владимир Мудрый, председатель правления ОТП Банка;
4. Александр Кардаков, основатель "Октава капитал";
5. Дмитрий Деркач, генеральный директор группы «Юрия-фарм»;
6. Петр Михайлишин, генеральный директор группы компаний "Эпицентр К";
7. Олег Калашников, совладелец сети клиник «Добробут» и «Борис»;
7. Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine;
8. Алена Андроникова, Group СЕО Moneyveo;
9. Николай Щербина, генеральный директор сети аптек АНЦ;
10. Александр Комаров, президент компании «Киевстар»; Михаил Шелемба, генеральный директор компании «Датагруп» и Volia.
Крупнейшими компаниями по обороту стали:
1. ДТЭК;
2. "Датагруп";
3. Vodafone Украина;
4. "Киевстар";
5. "Тедис";
6. "Эпицентр К";
7. Carlsberg Ukraine.
Одними из лучших отраслевых лоббистов стали:
1. Олеся Оленицкая, директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связей с общественностью METRO Cash and Carry Ukraine;
2. Андрей Тростин, партнер, руководитель практики взаимодействия с государственными органами Eterna Law;
3. Елена Прихненко, руководитель группы по корпоративным коммуникациям и связям с органами государственной власти BASF в Украине;
4. Александр Когут, член Общественного совета Ассоциации налогоплательщиков Украины, директор по регуляторным отношениям "Киевстар".
В финале церемонии награждения выступили солистка Киевской оперы Вера Багринец и актер театра и кино, академический певец Георгий Нечаев.