Пандемия пошатнула демократию и спровоцировала «раздачу денег невиданных масштабов» - член набсовета «Фармак» Петр Чернышев

Эпидемия коронавируса значительно повлияла на человечество и бизнес — перевела удаленку из раздела экзотики в норму и породила атмосферу тотального недоверия.

Об этом заявил во время Business Wisdom Summit член наблюдательного совета «Фармак» Петр Чернышев. Он выделил семь главных последствий пандемии:

1. Удаленная работа останется с нами навсегда?

Раньше это была своего рода экзотика, когда ты переходишь на удаленную работу и тебе все завидовали. Сейчас это новая нормальность и даже самые известные компании разрешили работать сотрудникам удаленно. Например, так сделал «Твиттер», «Сити Банк» в США, однако отдельные глобальные компании хотят бороться с этой тенденцией.

При этом с удаленной работой есть несколько проблем, когда люди не могут собираться вместе и генерировать идеи. Многим компаниям требуется собираться вместе и делать small talk, чтобы улучшить свои профессиональные скиллы. В зуме невозможно это сделать.

2. Три категории людей, которые не могут работать удаленно:

люди, которые не могут работать удаленно - это медики, продавцы, водители и другие специалисты, которые в Украине получают мало денег;

люди, которые могут работать удаленно, но периодически появляются в офисе;

люди, которые могут и хотят работать удаленно.

3. Тотальное недоверие.

Люди сегодня не верят, что вакцину можно было создать за такой короткий срок, из-за этого есть тотальное недоверие к правительству и самой вакцине. Люди всегда считали, что наука одна у всех, но вышло так, что разные страны боролись с ковидом своими методами. Например, Австралия заперла всех дома, а Швеция наоборот. Поэтому у людей это вызвало еще больше сомнений, так как разные страны боролись с одной проблемой по-разному.

4. Демократия - а есть ли она теперь?

Если посмотреть на мир, то можно подумать, что демократии сейчас нет, так как во многих странах полиция жесткими методами разгоняет связанные с ковидом демонстрации, а это не соответствует демократическому строю.

5. Неожиданный кризис цепочки поставок.

Сейчас в мире нарушилась вся цепочка поставок, поэтому рынок логистики переживает не лучшее время. Такие изменения также связаны с ковидом.

6. Раздача денег невиданных масштабов (в восемь раз) - инфляция, рост акций, инвестиции в стартапы.

Многие страны начали печатать много денег, что может привести к жесткой инфляции - например, сейчас в США она достигает 6%. Люди начала скупать акции в больших количествах и инвестировать в криптовалюту. Этот тренд также связан с ковидом.

С приходом ковида очень много появилось новый стартапов и бизнес верит идеям разработчиков, поэтому инвестируют в них.

7. mRNA вакцина и возможные последствия.

Нас ждет что-то невероятное в научных разработках. Некоторые ученые говорят, что с появлением вакцины от коронавируса в скором времени появится вакцина от рака.