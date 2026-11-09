10 ноября свет будут выключать круглосуточно

10 ноября в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Для населения будут применяться графики почасовых отключений объемом от двух до четырех очередей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НЭК "Укрэнерго".

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут действовать с 00:00 до 23:59.

Для промышленных потребителей в течение всех суток будут применять графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

В "Укрэнерго" предупредили, что время и объем отключений в течение суток может изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Потребителям советуют проверять актуальные графики на официальных ресурсах операторов систем распределения в своих регионах и экономить электроэнергию после ее восстановления.

Напомним, 9 ноября из-за российских обстрелов без света остались 12 областей. Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на поврежденных объектах.