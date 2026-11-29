Малые предприниматели смогут получить государственную финансовую поддержку в размере до 30 тысяч гривен на приобретение энергооборудования, чтобы продолжать работу при отключении света. Подать заявку можно через портал "Дія".

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

По его словам, средства можно использовать для закупки генераторов, павербанков, инверторов, аккумуляторов и стабилизаторов напряжения, а также для их установки.

Этой помощью могут воспользоваться ФЛП и ООО, зарегистрированные до 1 апреля 2026 года, имеют не более 10 работников и не имеют задолженности по уплате ЕСВ.

Заявление на получение средств можно подать в приложении "Дія". Для этого нужно выбрать услугу "Помощь ФЛП и ООО на энергостойкость". Соответствие условиям программы будет проверено автоматически.

В Минэкономики уточняют, что помощь могут получить ФЛП, ООО и частные предприятия, принадлежащие к микро- или малому бизнесу, а размер поддержки зависит от количества наемных работников:

15 тыс. грн – от 1 до 4 работников;

20 тыс. грн – от 5 до 7;

30 тыс. грн – от 8 до 10.

Корецкий подчеркнул, что правительство ищет возможности поддержать бизнес, ведь от его стабильной работы зависит экономика страны, а значит, и бюджетные поступления, из которых финансируется оборона.

Напомним, до 1 января 2029 года в Украине будет действовать льгота, позволяющая бизнесу и обычным гражданам завозить или заказывать из-за границы энергетическое оборудование без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость.