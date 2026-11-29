По итогам 2026 года добыча нефти в России составит около 494 млн тонн – самый низкий показатель с 2008 года. По сравнению с прошлым годом, объемы добычи сократятся на 3,4%, а по сравнению с рекордным 2019 годом – на 12%.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение The Moscow Times.

Первоначально российское правительство прогнозировало добычу 525 млн тонн нефти в 2026 году, впоследствии снизило оценку до 511 млн тонн. Однако даже пересмотренный показатель достичь не удастся.

По сравнению с пиковым показателем 2019 годовая добыча нефти сократилась на 66 млн тонн.

Почему Россия сокращает добычу нефти

По словам аналитика UBS Джованни Стауново, одним из факторов падения добычи стали атаки беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Остановка предприятий привела к сокращению объемов нефтепереработки до самых низких показателей более чем за 20 лет. В то же время, ограниченные возможности экспорта излишков сырья заставили нефтяные компании сокращать добычу.

Еще одной проблемой отрасли является истощение месторождений, открытых в советское время.

По данным научного сотрудника Института Бейкера по вопросам энергетики Гебриэла Коллинса, в Ханты-Мансийском автономном округе, на который приходится около 40% российской нефтедобычи, объемы производства с 2009 года сократились на 20%.

За последние 15 лет российские нефтяные компании увеличили объемы горизонтального бурения на 60%, однако это не позволило возобновить рост добычи. Дополнительными ограничениями для отрасли остаются западные санкции на поставку оборудования и доступ к финансированию.

Россия может упустить возможность экспортировать нефть

Согласно инерционному сценарию российской энергетической стратегии до 2050 года, без значительных инвестиций, технологических изменений и пересмотра регулирования годовая добыча нефти может сократиться до 287 млн тонн, то есть на 42% по сравнению с нынешним уровнем.

В то же время объемы экспорта могут уменьшиться почти втрое – с 234 млн. до 79 млн. тонн в год.

Стрессовый сценарий, предусматривающий усиление западных санкций и ускорение глобального отказа от углеводородов, допускает падение добычи до 171 млн. тонн в год и полное прекращение экспорта нефти к 2050 году.

По оценке научного сотрудника Берлинского центра Карнеги Сергея Вакуленко, для сохранения или наращивания добычи России необходимо осваивать запасы с себестоимостью полного цикла более $35–40 за баррель. Однако отрасли недостает необходимого капитала.

Сокращение нефтедобычи грозит валютным поступлением РФ, которые, по оценке Коллинса, благодаря нефти составляют около $120 млрд в год.

Напомним, по состоянию на 23 ноября объемы переработки нефти в России сократились до 2,6–2,7 млн баррелей в сутки, достигнув самого низкого уровня более чем за 20 лет. Это примерно вдвое меньше, чем в конце октября. На фоне дефицита горючего в ряде российских регионов ввели ограничения на его продажу.