В ноябре Индия сократит закупки российской нефти до 1,7 млн баррелей в сутки. Покупатели переходят на более дешевое сырье из Ирака и Саудовской Аравии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Российская нефть теряет ценовое преимущество

По данным аналитической компании Kpler, ноябрьский импорт российской нефти в Индию станет самым низким с февраля. По сравнению с июльским рекордом в 2,8 млн баррелей в сутки объемы сократятся почти на 40%.

Причина – изменение цен на нефтяном рынке. Иракская и саудовская нефть продается со скидкой до эталонной цены Dubai, в то время как российская марка Urals остается дороже.

Кроме того, доставлять нефть из России стоит больше из-за более длинных маршрутов, рисков для судоходства и логистической неопределенности.

"Индийские нефтеперерабатывающие предприятия все чаще рассматривают альтернативные поставки, не только для оптимизации расходов на сырую нефть, но и для повышения безопасности поставок и уменьшения зависимости от любого отдельного источника", - сказал старший менеджер по моделированию Kpler Саммит Ритолия.

Ирак и Саудовская Аравия наращивают поставки

По прогнозу Kpler, общий импорт нефти в Индию в ноябре составит около 4,9 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с августа. В то же время, поставки из Ирака и Саудовской Аравии могут достичь самого высокого уровня с февраля.

Ранее индийские нефтеперерабатывающие заводы уже сокращали закупки российского сырья на фоне торговых переговоров Нью-Дели и Вашингтона. Однако война в Иране нарушила поставки нефти с Ближнего Востока, поэтому Индия временно увеличила внимание к российским поставкам.

Вернется ли Россия к предыдущим объемам

По прогнозу Ритолии, в декабре 2026 года и в течение 2027 Индия будет покупать около 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки.

Россия и дальше будет оставаться среди крупнейших поставщиков нефти в Индию. Однако возврат к объемам, близким к июльскому рекорду, пока маловероятен.

Ранее сообщалось, что впервые с начала войны с Ираном Индия стала импортировать больше нефти из стран Персидского залива, чем из России. Суточные поставки через Ормузский пролив выросли до 2,1 млн баррелей, в то время как объем российского импорта составляет 1,8 млн баррелей.