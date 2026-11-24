Китай и Индия в 2026 году импортируют рекордные объемы российской нефти, компенсируя дефицит топлива на мировом рынке из-за войны на Ближнем Востоке. Наращиванию закупок способствовали временные ослабления санкций США, расширивших круг доступных танкеров и поставщиков, а также увеличение отгрузок сырой нефти из России после выведения из строя ее нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По оценкам отраслевых источников, в 2026 году Китай и Индия суммарно приобрели более 80% всего российского нефтяного экспорта, который, по прогнозу российского минэкономразвития, по итогам года вырастет на 6% в годовом исчислении — до 244,7 миллиона тонн (около 4,9 миллиона баррелей).

По данным аналитической компании Vortexa, морские поставки нефти из России в обе страны с начала года до середины ноября в среднем достигли 3,4 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 530 тысяч баррелей больше, чем в прошлом.

Показатели Китая и Индии и ожидания трейдеров на 2027 год

Согласно статистике китайской таможни, в январе–октябре поставки российской нефти в Китай выросли на 17% в годовом исчислении — до 2,34 миллиона баррелей в сутки на сумму около 59,6 миллиарда долларов. На российское сырье пришлось примерно четверть всего нефтяного импорта КНР, в то время как общий импорт нефти по Китаю сократился на 15% из-за падения поставок с Ближнего Востока.

В то же время Индия, по данным сервиса Kpler, с января по начало ноября покупала в среднем 1,99 миллиона баррелей российской нефти в сутки — на 250 тысяч баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим годом. Впрочем, опрошенные трейдеры ожидают, что уже в 2027 году объемы поставок двум крупнейшим покупателям начнут сокращаться по мере возобновления экспорта сырья из стран Ближнего Востока.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия нарастила экспорт сырой нефти до максимума с июля из-за атак украинских дронов на НПЗ. По данным отслеживания танкеров, за четыре недели до 15 ноября морские поставки выросли до 3,9 миллиона баррелей в сутки, что на 280 тысяч баррелей в сутки превышает показатель предыдущего четырехнедельного периода до 8 ноября.