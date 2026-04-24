Индия и Китай конкурируют за поставку российской нефти из-за закрытия Ормузского пролива

Мировой рынок нефти переживает период высокой конкуренции между двумя крупнейшими импортерами – Китаем и Индией. Из-за блокады Ормузского пролива обе страны ищут альтернативные пути поставки энергоресурса и активно увеличивают закупки российской нефти.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует CNBC.

Старший аналитик Kpler Муюй Сюй подчеркивает, что конкуренция между этими государствами за доступные грузы жесткая и будет сохраняться до июня.

"Фактическое закрытие Ормузского пролива побуждает азиатские страны искать дешевую легкодоступную нефть и российская нефть относится к этой категории", - сказал Сюй.

18 апреля США разрешили странам покупать находящуюся под санкциями российскую нефть в течение примерно месяца, что ослабило давление на мировые цены. Однако это не ослабило санкции в отношении иранской сырой нефти, почти 98% которой предназначено для Китая.

Индия сейчас более уязвима к изменениям на рынке из-за ограниченных запасов нефти, которых хватает примерно на 30 дней. Поскольку индийское правительство не повышало цены на внутреннем рынке, спрос остается стабильным, что усиливает потребность в регулярных поставках. Китай находится в лучшем положении с стратегическими резервами на 3–4 месяца, однако Пекину необходим бесперебойный импорт для обеспечения нефтехимической промышленности и пополнения запасов на случай длительного конфликта.

Динамика поставок показывает четкий сдвиг в сторону российского сырья. В марте Индия получала 2,14 млн баррелей (340 231,64 куб. м) нефти в сутки из России, что составляло 47% всего ее импорта.

По состоянию на апрель Китай и Индия сравнялись по закупкам, каждая из них обеспечивает себе по 1,6 млн баррелей (254 381,64 куб. м) российской нефти в сутки. В то же время, поставки из Саудовской Аравии в Индию в апреле сократились до 684 190 баррелей (108 777,69 куб. м) в сутки.

Главный аналитик XAnalysts Мукеш Сахдев отмечает, что при текущих условиях физическое наличие нефти становится важнее ее стоимости, поскольку при бессрочном прекращении поставок цена теряет свое значение.

Ранее сообщалось, что доходы России от морского экспорта нефти достигли наивысшего уровня с июня 2022 года. Основными факторами роста стали скачок мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке и восстановления объемов поставок.