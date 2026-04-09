Доходы РФ от экспорта нефти взлетели до максимума с начала войны

газ, нефть
Доходы РФ от экспорта нефти взлетели до максимума / Depositphotos

Доходы России от морского экспорта нефти достигли самого высокого уровня с июня 2022 года. Основными факторами роста стали скачок мировых цен из-за конфликта на Ближнем Востоке и восстановления объемов поставок.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

За четыре недели до 5 апреля средняя стоимость российского экспорта выросла до $2,02 млрд. в неделю. Этому способствовало блокирование Ираном Ормузского пролива, что заставило нефтеперерабатывающие заводы искать альтернативные источники сырья.

Факторы роста и сдерживания доходов

Несмотря на рекордные прибыли, Кремль не смог извлечь полную выгоду от высоких цен из-за ряда препятствий:

  • Удары украинских дронов: атаки на порты Усть-Луга и Приморск существенно ограничили логистические возможности РФ. Отгрузки из Усть-Луги остаются приостановленными уже более недели после попадания в резервуары.
  • Временное перемирие в Иране: объявленное во вторник двухнедельное прекращение огня в конфликте с Ираном уже повлекло за собой падение мировых цен на нефть. Если перемирие удержится и пролив откроется, доходы Москвы могут резко сократиться.
  • Ценовые рекорды: на пике прошлой недели российская нефть марки Urals стоила $116,05 за баррель – это самый высокий показатель за последние 13 лет. Нефть ESPO из тихоокеанских портов торговалась в среднем по $92,11.

Куда идет российская нефть

Основными покупателями остаются Индия и Китай. Индийские нефтепереработчики возобновили закупки до 1,9 млн баррелей в сутки (максимум с прошлого июня) после того, как США выдали временные разрешения на разгрузку застрявших в море танкеров. Поставки в Китай несколько снизились до 1,07 млн баррелей в сутки по сравнению с рекордным февралем.

В то же время объем нефти в находящихся в море танкерах без конечного пункта назначения резко возрос до 1,26 млн баррелей в сутки, что позволяет РФ скрывать реальные маршруты экспорта.

Напомним, в Кремле заявляют об "очереди" за российскими энергоносителями из-за энергокризиса в Азии. Однако успешные операции ВСУ против нефтяной инфраструктуры РФ уже сократили ее экспортный потенциал на часть, что частично нивелирует выгоду Москвы от высоких цен.

Автор:
Максим Кольц