Мировой энергокризис: Кремль заявляет об очереди за российскими ресурсами на фоне войны в Иране

Кремль заявляет о очереди за российскими ресурсами на фоне войны в Иране / Depositphotos

Глобальная экономика оказалась в состоянии острого энергетического кризиса, спровоцированного войной США и Израиля против Ирана и перекрытием Ормузского пролива. На этом фоне Москва заявляет об ажиотажном спросе на свои ресурсы со стороны "альтернативных источников", хотя сама сталкивается с серьезным сокращением экспортных мощностей из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре.

Как сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters , Кремль пытается использовать изменение рыночной конъюнктуры для переориентации поставок из Европы на азиатские рынки.

Изменение маршрутов: Азия и СПГ

Из-за блокирования поставок из Ирана страны Юго-Восточной Азии, в частности, Вьетнам, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланка, выстроились в очередь за российской нефтью.

Ключевые показатели рынка:

  • Ценовые аномалии: в прошлом месяце российская нефть марки Urals торговалась с премией $5–8 по цене Brent, хотя обычно продается с дисконтом.
  • Экспорт СПГ: проект "Ямал СПГ" компании "Новатек" отправил первый груз в Китай с ноября прошлого года. Это происходит на фоне подготовки Евросоюза к полному запрету импорта российской СПГ.
  • Газовый разворот Путин подтвердил планы перенаправить газовые потоки из Европы после решения ЕС отказаться от российского трубопроводного газа до конца 2027 года.

Проблемы с добычей в РФ

Несмотря на заявления о высоком спросе, реальные экспортные возможности России существенно ограничены. Из-за успешных атак Украины на порты, трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы экспортная способность РФ сократилась на 1 млн баррелей в сутки (это пятая часть от общей мощности). Таким образом, Россия может быть вынуждена фактически сократить добычу нефти из-за невозможности физически отгрузить ресурс.

Напомним, обострение ситуации вокруг Ирана повлекло за собой резкий рост мировых цен на нефть, что позволило российской марке Urals достичь максимума за последние 13 лет.

Следует отметить, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Максим Кольц