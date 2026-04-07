Цены на российскую нефть выросли до максимума за 13 лет из-за войны на Ближнем Востоке
Обострение ситуации вокруг Иран повлекло за собой резкий рост мировых цен на нефть, что позволило российской марке Urals достичь максимума за последние 13 лет. По данным Argus Media, 2 апреля цена нефти Urals в порту Приморск достигла 116,05 доллара за баррель.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.
Это почти вдвое превышает заложенный в бюджет России средний показатель в 59 долларов за баррель. Рост цен формирует дополнительные доходы для Кремля на фоне продолжающейся войны против Украины.
Повышение стоимости сырья связано с рисками для глобальных поставок через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти. Напряжение в регионе фактически ограничило транзит, что спровоцировало дефицит на рынке.
В черноморском порту Новороссийск цена Urals также выросла – до 114,45 доллара за баррель. В то же время дисконт к эталонной нефти Brent сократился до менее 27,75 доллара, что является самым низким уровнем с середины декабря.
На азиатских рынках, в частности в Индии, российская нефть уже торгуется с премией в Brent, что свидетельствует о существенном росте спроса на фоне глобальной нестабильности.
В то же время, возможности России в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой ограничиваются ударами Украины по нефтяной инфраструктуре. В частности, атаки на порты Балтийского побережья, по которым проходит значительная часть экспорта, усложняют логистику и снижают объемы отгрузок.
Следует отметить, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.