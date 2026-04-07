Цены на российскую нефть выросли до максимума за 13 лет из-за войны на Ближнем Востоке

Цены на российскую нефть выросли до максимума за 13 лет / Depositphotos

Обострение ситуации вокруг Иран повлекло за собой резкий рост мировых цен на нефть, что позволило российской марке Urals достичь максимума за последние 13 лет. По данным Argus Media, 2 апреля цена нефти Urals в порту Приморск достигла 116,05 доллара за баррель.

Это почти вдвое превышает заложенный в бюджет России средний показатель в 59 долларов за баррель. Рост цен формирует дополнительные доходы для Кремля на фоне продолжающейся войны против Украины.

Повышение стоимости сырья связано с рисками для глобальных поставок через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой нефти. Напряжение в регионе фактически ограничило транзит, что спровоцировало дефицит на рынке.

В черноморском порту Новороссийск цена Urals также выросла – до 114,45 доллара за баррель. В то же время дисконт к эталонной нефти Brent сократился до менее 27,75 доллара, что является самым низким уровнем с середины декабря.

На азиатских рынках, в частности в Индии, российская нефть уже торгуется с премией в Brent, что свидетельствует о существенном росте спроса на фоне глобальной нестабильности.

В то же время, возможности России в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой ограничиваются ударами Украины по нефтяной инфраструктуре. В частности, атаки на порты Балтийского побережья, по которым проходит значительная часть экспорта, усложняют логистику и снижают объемы отгрузок.

Следует отметить, что доходы России от экспорта нефти продемонстрировали стремительный рост, достигнув максимальных показателей с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Автор:
Татьяна Гойденко