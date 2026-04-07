Ціни на російську нафту зросли до максимуму за 13 років через війну на Близькому Сході

Ціни на російську нафту зросли до максимуму за 13 років / Depositphotos

Загострення ситуації навколо Іран спричинило різке зростання світових цін на нафту, що дозволило російській марці Urals досягти максимуму за останні 13 років. За даними Argus Media, 2 квітня ціна нафти Urals у порту Приморськ сягнула 116,05 долара за барель.

Це майже вдвічі перевищує закладений у бюджет Росії середній показник у 59 доларів за барель. Зростання цін формує додаткові доходи для Кремля на тлі триваючої війни проти України.

Підвищення вартості сировини пов’язане з ризиками для глобальних поставок через Ормузька протока, через яку проходить близько п’ятої частини світової нафти. Напруження в регіоні фактично обмежило транзит, що спровокувало дефіцит на ринку.

У чорноморському порту Новоросійськ ціна Urals також зросла — до 114,45 долара за барель. Водночас дисконт до еталонної нафти Brent скоротився до менш ніж 27,75 долара, що є найнижчим рівнем із середини грудня.

На азійських ринках, зокрема в Індії, російська нафта вже торгується з премією до Brent, що свідчить про суттєве зростання попиту на тлі глобальної нестабільності.

Водночас можливості Росії повною мірою скористатися сприятливою кон’юнктурою обмежуються ударами України по нафтовій інфраструктурі. Зокрема, атаки на порти Балтійського узбережжя, через які проходить значна частина експорту, ускладнюють логістику та знижують обсяги відвантажень.

Варто зауважити, що доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. 

Автор:
Тетяна Гойденко