Росія збільшила доходи від експорту нафти до чотирирічного максимуму – Вloomberg

Доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Цьому сприяла комбінація факторів: підвищення світових цін на енергоносії через напруженість на Близькому Сході та тимчасові послаблення у санкційній політиці США.

Як пише Delo.ua, про це інформує Вloomberg.

Збільшення обсягів експорту

За останні три тижні вартість російського експорту збільшилася вдвічі. Якщо у січні щоденний дохід становив у середньому 135 млн доларів, то у березні цей показник зріс до 270 млн доларів. Незважаючи на те, що російське керівництво визнає тимчасовий характер таких надприбутків, вони суттєво посилюють військовий бюджет країни.

Згідно з даними відстеження суден та звітами портових агентів, морський експорт російської сирої нафти за тиждень (до 22 березня) продемонстрував зростання. Протягом цього періоду 37 танкерів завантажили загалом 28,5 мільйона барелів сировини. Для порівняння, попереднього тижня на таку ж кількість суден припало 27,79 мільйона барелів. Основним чинником такого зростання стала робота терміналів у Новоросійську, де проводилося завантаження танкерів великої місткості.

Однак прибуток РФ від продажів нафти буде тимчасовим. На обсяги експорту продовжують впливати погодні умови, технічне обслуговування терміналів та військові дії. Наприклад, нещодавня атака українського безпілотника на порт "Приморськ" може призвести до зниження обсягів відвантаження вже наступного тижня.

Роль індійського ринку

Поставки до Індії у березні відновилися до рівня 1,14 млн барелів на день. Цьому посприяло рішення США дозволити закупівлю нафти, завантаженої до 12 березня, що вже перебувала у транзиті. Наразі російський сорт Urals в індійських портах торгується навіть дорожче за Dated Brent у точці поставки в південноазіатську країну.

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила перенести оприлюднення юридичної пропозиції стосовно постійної заборони імпорту російської нафти, яке раніше планувалося на 15 квітня. Джерела в Брюсселі зазначають, що рішення не скасоване, а лише відкладене, оскільки війна на Близькому Сході між США, Ізраїлем та Іраном уже спричинила рекордні перебої з поставками та стрімке зростання світових цін на енерноносії.