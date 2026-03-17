Китай відновив закупівлю російської нафти через війну на Близькому Сході

нафта, ціна, танкер
Китайські нафтові компанії відновлюють закупівлю російської / Pixabay

Китайські державні енергетичні гіганти Sinopec та PetroChina повертаються до закупівель російської сирої нафти після чотиримісячної паузи. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Відновлення торгівлі стало можливим завдяки запровадженню 30-денного періоду відміни санкцій США, що розпочався 12 березня.

Попит на російську нафту з боку державних трейдерів зріс після того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала подорожчання альтернативних сортів палива. Наразі російська нафта залишається значно дешевшою за конкурентні пропозиції з Бразилії чи Західної Африки.

Зокрема, бразильська нафта сорту Tupi оцінюється з премією до 15 доларів за барель, тоді як російський сорт ESPO пропонується з меншою націнкою.

Зазначається, що китайські державні корпорації розглядають можливість закупівлі сировини не лише напряму, а й через внутрішніх посередників. Зокрема, великі гравці можуть викуповувати запаси у незалежних нафтопереробних заводів, відомих як "чайники".

Деякі з цих приватних підприємств готові перепродати нафту, оскільки поточна ринкова кон'юнктура робить таку операцію вигіднішою за безпосередню переробку на заводах.

Вплив міжнародних санкцій

Державний сектор Китаю припинив закупівлі наприкінці жовтня минулого року через санкції Вашингтона проти найбільших російських постачальників.

Наразі китайські нафтотрейдери ретельно оцінюють можливості проведення оплати та логістики в межах чинного дозволеного періоду.

Це дозволяє державним компаніям забезпечити енергетичну безпеку країни в умовах нестабільності морських шляхів через Ормузьку протоку.

Нагадаємо,у 2025 році Китай став головним поглиначем надлишку сирої нафти у світі. У грудні імпорт досяг рекордних 13,18 млн барелів на добу, що на 17% більше, ніж у грудні 2024 року. Загальний профіцит сирої нафти у країні перевищив 1 млн барелів на добу.

Автор:
Тетяна Бесараб