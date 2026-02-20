Китайські нафтопереробні заводи збільшують поставки російської нафти

Китайські нафтопереробні заводи купують російську нафту, якої Індія уникає, допомагаючи Москві подолати падіння закупівель. Поставки російської сирої нафти до китайських портів зросли до 2,09 мільйона барелів на день за перші 18 днів лютого, що компенсувало падіння продажів індійським НПЗ.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані відстеження суден.

Зазначається, що збільшення поставок до Китаю з 1,72 мільйона барелів на день за весь січень та 1,39 мільйона у грудні більш ніж компенсувало падіння з Індії.

Агенство зауважує, що здатність Росії знаходити покупців для своєї нафти є життєво важливою для Кремля, оскільки війна в Україні вже за декілька днів перетне чотирирічну позначку.

Трейдери зазначили, що китайських покупців приваблюють знижки на російську нафту сорту Urals, яки досягли $12 за барель відносно нафти сорту Brent.

Згідно з даними відстеження суден, у грудні обсяги відвантаження сирої нафти марки Urals для Китаю зросли до 600 000 барелів на день. Це найвищий показник за період з 2018 року. З огляду на те, що понад 20 вантажів ще не розвантажено, і приблизно половина з них досі не має кінцевого пункту призначення, ця цифра може зрости.

Імпорт російської нафти до Індії останніми місяцями залишався на рівні близько 1,2 млн барелів на день, у той час, як у листопаді становив 1,78 млн. Він знизився приблизно на 40% порівняно з літом 2025 року.

Наразі імпорт російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і в лютому готується оновити історичний рекорд.