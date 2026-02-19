Доходи Росії від нафти і газу в лютому впадуть майже вдвічі порівняно з минулим роком

Державні доходи Росії від нафти і газу в лютому 2026 року скоротяться майже вдвічі порівняно з лютим 2025 року — до 410 млрд рублів (5,35 млрд доларів США). Причини — зміцнення рубля та падіння світових цін на нафту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Доходи від енергоресурсів залишаються основним джерелом надходжень до федерального бюджету, на яке припадає понад п’ята частина всіх доходів.

Водночас вони зазнали значного навантаження через військові витрати Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Щомісячний дохід у лютому зросте на 3,1% порівняно з січнем завдяки демпферному платежу нафтопереробних заводів, який цього місяця очікується у розмірі 42 млрд рублів.

Однак загальні доходи за перші два місяці 2026 року прогнозуються на рівні 800 млрд рублів, що менше, ніж 1,56 трлн рублів за аналогічний період 2025 року.

На 2026 рік бюджет Росії прогнозує доходи від нафти та газу на рівні 8,92 трлн рублів, а загальні доходи бюджету — 40,283 трлн рублів. Минулого року енергетичні доходи впали на 24% і склали 8,48 трлн рублів, найнижчий показник із 2020 року.

Зауважимо, у 2025 році російські нафтовидобувні компанії скоротили обсяги буріння до найнижчого рівня за останні три роки, що погіршує перспективи видобутку на тлі санкційного тиску, здешевлення нафти та зміцнення рубля.