ОПЕК прогнозує стабільне зростання попиту на нафту до 2027 року

Організація країн-експортерів нафти опублікувала свій перший прогноз на 2027 рік, згідно з яким світовий споживчий попит продовжить активно зростати.

Очікується, що показник збільшиться на 1,34 мільйона барелів на добу, що майже відповідає темпам поточного року.

Такий оптимізм аналітиків ОПЕК ґрунтується на очікуванні високої світової економічної активності та переконанні, що глобальний перехід на екологічно чисте паливо відбуватиметься значно повільніше, ніж припускають інші міжнародні агентства.

Баланс ринку проти прогнозів про надлишок

У своєму щомісячному звіті ОПЕК вказує на досягнення майже повного балансу між попитом та пропозицією у 2026 році. Ці дані суттєво розходяться з альтернативними прогнозами ринку, які обіцяють значний профіцит сировини.

Зокрема, розрахунки Reuters на основі цифр ОПЕК показують, що якщо поточний рівень видобутку збережеться, ринок може навіть зіткнутися з невеликим дефіцитом у 170 тисяч барелів на добу.

Як пише Reuters, це прямо контрастує з оцінками інших аналітичних центрів, які прогнозують надлишок пропозиції обсягом майже 4% від загальносвітового попиту.

Видобуток нафти та стратегія альянсу ОПЕК+

Попри попередні домовленості про нарощування видобутку, у грудні 2025 року група ОПЕК+ фактично скоротила виробництво на 238 тисяч барелів на добу через технічні та політичні чинники в Казахстані, Росії та Венесуелі.

Наразі альянс планує призупинити подальше збільшення потужностей у першому кварталі 2026 року, щоб уникнути дестабілізації цін.

При цьому прогнози ОПЕК щодо зростання попиту залишаються суттєво вищими за оцінки Міжнародного енергетичного агентства, що підкреслює глибокі розбіжності в оцінках майбутнього нафтової галузі між основними гравцями ринку.

