Чи буде паливний ажіотаж у Києві: у КМДА роз’яснили ситуацію на заправках

Влада Києва запевняє, що ситуація на ринку пального залишатиметься стабільною, а сценарій з чергами та дефіцитом 2022 року не повториться.

Як пише Delo.ua, посилаючись на hromadske, про це розповів Петро Пантелеєв, виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА.

Столична адміністрація прогнозує спокійну ситуацію на АЗС, зазначаючи, що підстав для масового скуповування пального киянами наразі немає.

За словами посадовця, після зустрічі з представниками паливних мереж стало відомо, що логістичні процеси повністю налагоджені.

Пантелеєв підкреслив, що на відміну від ситуації 2022 року, АЗС тепер забезпечені генераторами, тому підстав для ажіотажу немає.

Влада Києва також провела зустріч із торговельними мережами на тлі повідомлень про перебої в роботі окремих магазинів.

"Більшість супермаркетів є на нашій мапі як “Пункти незламності“. Дякую бізнесу за це", — сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.