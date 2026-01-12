Запланована подія 2

Новини
Дата публікації

В АТБ прокоментували інформацію про закриття у Києві та області магазинів через проблеми зі світлом

АТБ
Мережа АТБ працює у штатному режимі. Фото: facebook.com/ATB.Market.tm

Мережа “АТБ” працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. У разі технічних чи логістичних збоїв компанія оперативно реагує.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба АТБ.

Мережа АТБ працює у штатному режимі

Зазначається, що  інформація, що розповсюджується, у низці інформаційних ресурсів та соціальних мереж про нібито масове закриття магазинів торговельної мережі "АТБ" у місті Києві та Київській області через відсутність електропостачання, не відповідає дійсності, є фейковою, має ознаки маніпуляції громадською думкою та може розглядатися як свідома інформаційна кампанія, спрямована на дестабілізацію суспільних настроїв у вже складних для країни умовах.

В компанії наголосили, що станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі "АТБ" у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням.

В "АТБ" зауважили, що в поодиноких випадках виникнення технічних або логістичних труднощів компанія оперативно реагує та вживає необхідних заходів для їх усунення, аби гарантувати стабільну роботу магазинів і доступність товарів для споживачів.

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Ситуація зі світлом у столиці

Зауважимо, ситуація з енергетикою у столиці значно погіршилася  через масований обстріл 9 січня.

Як повідомляла прем'єр-міністр Юлія Свириденко, наразі найскладніша ситуація з енергетикою в окремих районах Києва та на лівому березі Київської області, зокрема Бориспільському та Броварському районах. 

Через перевантаження енергосистеми 12 січня і на правому, і на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла.

Світлана Манько