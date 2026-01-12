Запланована подія 2

В АТБ прокомментировали информацию о закрытии в Киеве и области магазинов из-за проблем со светом

АТБ
Сеть АТБ работает в штатном режиме. Фото: facebook.com/ATB.Market.tm

Сеть АТБ работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света. В условиях технических или логистических сбоев компания оперативно реагирует.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба АТБ.

Сеть АТБ работает в штатном режиме

Отмечается, что распространяемая информация в ряде информационных ресурсов и социальных сетей о якобы массовом закрытии магазинов торговой сети "АТБ" в городе Киеве и Киевской области из-за отсутствия электроснабжения, не соответствует действительности, является фейковой, имеет признаки манипуляции общественным мнением и может рассматриваться как сознательная информационная кампания.

В компании подчеркнули, что на сегодняшний день все магазины торговой сети "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Торговые объекты компании снабжены автономными источниками питания (генераторами), что позволяет поддерживать бесперебойную работу даже при перебоях с электроснабжением.

В "АТБ" отметили, что в редких случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей.

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Ситуация со светом в столице

Заметим, ситуация с энергетикой в столице значительно ухудшилась из-за массированного обстрела 9 января.

Как сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, самая сложная ситуация с энергетикой в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском районах.

Из-за перегрузки энергосистемы 12 января и на правом, и на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света .

Автор:
Светлана Манько