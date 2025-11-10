Средняя зарплата – 11 тысяч: кто в ритейле платит своим сотрудникам больше всего

По данным Государственной службы статистики, в среднем, 11 379 грн до налогообложения получали официально трудоустроенные работники торговли в Украине в прошлом году. За год зарплаты выросли на треть — и поднялись в полтора раза по сравнению с 2021 годом. Наибольшую заработную плату (82 тысячи грн) платит сеть GoodWine, у Rozetka и АТБ — от 52 до 57 тысяч грн, а в «Форе» и «Новусе» — около 26 тысяч в месяц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

На треть выросла средняя зарплата в ритейле за год

По данным аналитиков, 11379 гривен в месяц до налогообложения в среднем получали работники в сфере торговли в Украине в прошлом году. Это на треть больше, чем в 2023 году - 8685 грн, и почти в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны (7660 грн).

В "Опендатаботе" отмечают, что анализировались данные финансовой отчетности крупных ритейл-компаний - с более чем 100 работниками. В ежегодных отчетах компании представляют информацию о зарплатах своих сотрудников, поэтому выборка включает не только непосредственно продавцов, но и остальной состав компании.

Кто платит больше всего

Аналитики подчеркивают, что средняя зарплата в ритейле сильно отличается. Так, самые высокие зарплаты получают работники элитной сети GoodWine: более 82 тысяч гривен в месяц, а в компании работают 710 сотрудников.

Среди лидеров также АТБ-Маркет, где работает более 42 тысяч работников, а средняя зарплата — более 52 тысяч грн/мес.

В сети магазинов "Рошен" работают почти 1,2 тысячи сотрудников, которые в среднем зарабатывают чуть более 41 тысячи грн в месяц.

От 57 тысяч гривен получают у Rozetk, 26-27 тысяч платят в "Форе" и "Новуси". " Метро Кэш энд Керри Украина" держится посередине – около 36 тысяч.

Заметим, что в сентябре 2025 года средняя заработная плата по Украине составила 26 623 грн. Это на 2,7% больше, чем было зафиксировано в августе.

Несмотря на сложности, некоторые компании смогли рекордно повысить среднюю з/п среди своих работников. Так, "Экспресс-Аптека" ("Аптека низких цен", "Копейка", "Не болей") подняла среднюю оплату более чем в 6 раз в год, "ДЦ Украина" (сеть магазинов Watsons) - втрое, а "Первая Фармация Харькова", "Альфа-Продукт" - сеть.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в государственные органы с призывом принять системные меры для детенизации рынка розничной торговли и внести изменения в законодательство. По оценкам экспертов, ежегодные потери государственного бюджета от теневой экономики составляют 400–450 млрд грн.