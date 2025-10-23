"Тень" в ритейле стоит бюджету 400 млрд грн — бизнес предлагает новые механизмы контроля

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в государственные органы с призывом принять системные меры для детенизации рынка розничной торговли и внести изменения в законодательство. По оценкам экспертов, ежегодные потери государственного бюджета от теневой экономики составляют 400–450 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

Особое внимание бизнес-сообщество уделяет искусственному дроблению торговых сетей. Крупные компании часто распределяют деятельность через различные юридические лица или ФЛП на упрощенной системе налогообложения во избежание полной уплаты налогов.

Это приводит к существенным потерям налоговых поступлений и создает неравные условия для других участников рынка.

"Национальный банк Украины в письме от 1 ноября 2024 года предоставил финансовым учреждениям рекомендации по выявлению признаков подобных схем. Однако источник проблемы - законодательная возможность "дробления" - остается. Это усложняет системную борьбу с такими схемами", - говорится в сообщении.

В ЕБА предлагают внести изменения в нормативно-правовые акты, в частности ограничить использование упрощенной системы для крупных групп компаний, ввести штрафы за злоупотребление и наделить банки полномочиями идентифицировать связанные группы ФЛП и информировать о рисковых операциях контролирующие органы.

Кроме того, ассоциация инициирует создание при Нацбанке реестра лиц, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле, что позволит своевременно выявлять и ограничивать деятельность субъектов с признаками уклонения от налогов.

Соответствующее письмо ЕБА уже направлено председателю Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниле Гетманцеву, министру финансов Сергею Марченко, и.о. председателя Государственной налоговой службы Леси Карнаух и главе Национального банка Андрею Пышному.

Добавим, недавно Гетманцев заявил, что самая плохая ситуация по дроблению бизнеса есть в фудритейле - отрасль с наибольшими оборотами демонстрирует один из самых низких уровней уплаты налогов.