"Тінь" в ритейлі коштує бюджету 400 млрд грн — бізнес пропонує нові механізми контролю

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із закликом вжити системних заходів для детінізації ринку роздрібної торгівлі та внести зміни до законодавства. За оцінками експертів, щорічні втрати державного бюджету від тіньової економіки сягають 400–450 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Особливу увагу бізнес-спільнота приділяє штучному дробленню торговельних мереж. Великі компанії часто розподіляють діяльність через різні юридичні особи або ФОПи на спрощеній системі оподаткування, щоб уникнути повної сплати податків.

Це призводить до суттєвих втрат податкових надходжень та створює нерівні умови для інших учасників ринку.

"Національний банк України у листі від 1 листопада 2024 року надав фінансовим установам рекомендації щодо виявлення ознак подібних схем. Проте джерело проблеми — законодавча можливість "дроблення" — залишається. Це ускладнює системну боротьбу з такими схемами", - йдеться в повідомленні.

У ЄБА пропонують внести зміни до нормативно-правових актів, зокрема обмежити використання спрощеної системи для великих груп компаній, запровадити штрафи за зловживання та наділити банки повноваженнями ідентифікувати пов’язані групи ФОПів і інформувати про ризикові операції контролюючі органи.

Крім того, асоціація ініціює створення при Нацбанку реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю, що дозволить своєчасно виявляти і обмежувати діяльність суб’єктів із ознаками ухилення від податків.

Відповідний лист ЄБА вже надіслано голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, міністру фінансів Сергію Марченку, в.о. голови Державної податкової служби Лесі Карнаух та голові Національного банку Андрію Пишному.

Додамо, нещодавно Гетманцев заявив, що найгірша ситуація з дроблення бізнесу є у фудритейлі - галузь із найбільшими оборотами демонструє один із найнижчих рівнів сплати податків.