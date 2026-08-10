Втеча в "кеш": росіяни масово скуповують готівкові долари та євро

За три місяці громадяни РФ придбали готівкової валюти на 158,9 млрд рублів. Зростання тривожності щодо економічної ситуації в країні змушують росіян забирати кошти з банків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Основні показники

У квітні чисті покупки готівкової валюти фізичними особами становили 51,8 млрд рублів, у травні — 52,2 млрд рублів, у червні — 54,9 млрд рублів. Хоча на початку війни масштаби втечі у валютний "кеш" були кратно вищими: тільки у лютому 2022 року росіяни придбали валюти на 567,7 млрд рублів, а у березні — на 731,1 млрд рублів.

У попередні роки фізособи переважно продавали валюту: 82,7 млрд рублів у 2023 році, 413,4 млрд рублів у 2024 році та 67,4 млрд рублів у 2025 році. За січень-липень 2026 року з банківської системи у готівку виведено близько 2 трлн рублів, з яких 620 млрд рублів — за липень.

Вплив на курс та причини попиту

Конвертація готівки у валюту призвела до послаблення російської валюти. У серпні курс долара перевищив 83 рублі, що на 20% більше порівняно з кінцем травня, а євро торгується поблизу позначки 95 рублів.

"Можливо, на валютний ринок прийшла частина тих рублів, які громадяни вивели зі своїх банківських рахунків на тлі зростання загального рівня тривожності", — зазначає провідний аналітик "Фінама" Олександр Потавін. За його словами, попит зумовлений відсутністю перспектив завершення війни та чутками про можливе посилення внутрішнього режиму, зокрема введення військового стану.

Ризики дефіциту валюти

Незважаючи на санкції, російські банки продовжують завозити готівкові долари та євро через треті країни.

"На внутрішньому ринку може виникнути дефіцит готівкової валюти, оскільки купувати її легальним шляхом російським банкам практично неможливо. Це може змусити Центробанк ввести обмеження на придбання готівки, а якщо аналогічні санкції введе ЄС, ці обмеження торкнуться і євро", — вважає аналітик Freedom Global Наталія Мільчакова.

Раніше повідомлялося, що після трьох років безперервного зростання реальні зарплати та наявні доходи громадян РФ пішли на спад. На п'ятому році війни росіяни відчули її наслідки на власних гаманцях через охолодження економіки та рецесію в цивільних галузях.