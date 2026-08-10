Закупівельні ціни на молоко в ЄС знизилися попри меншу пропозицію: в яких країнах найбільше

Незважаючи на спеку та зменшення надоїв, середня закупівельна ціна молока в Євросоюзі впала на 20,86% проти липня минулого року. Головними причинами стали високі складські запаси та падіння попиту з боку Китаю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Для порівняння, в Україні ціна молока екстраґатунку в липні становила 31,63 євроцентів за кг.

Найвищі та найнижчі ціни

За місяць вартість сировини зросла лише в 5 країнах ЄС:

Данії (43,48 євроцентів; +3,82%);

Латвії (37,69 євроцентів; +0,27%);

Румунії (38,19 євроцентів; +4,15%);

Словенії (38,38 євроцентів; +0,97%);

Словаччині (36,86 євроцентів; +0,63%).

Ціни не змінилися у 9 країнах: Німеччині, Ірландії, Греції, Іспанії, Італії, Кіпрі, Мальті, Португалії та Швеції.

У 12 країнах зафіксовано зниження:

Бельгії (38,20 євроцентів; -7,39%);

Болгарії (40,21 євроцентів; -0,30%);

Чехії (39,01 євроцентів; -0,70%);

Естонії (37,85 євроцентів; -2,82%);

Франції (42,91 євроцентів; -4,47%);

Хорватії (47,82 євроцентів; -0,15%);

Литві (33,78 євроцентів; -2,93%);

Угорщині (35,99 євроцентів; -1,39%);

Австрії (45,00 євроцентів; -0,40%);

Польщі (40,53 євроцентів; -1,60%);

Фінляндії (48,00 євроцентів; -3,73%).

При цьому найвищі ціни зафіксовано на Кіпрі (66,12 євроцентів за кг) та Мальті (63,66 євроцентів за кг), найнижчі — у Литві (33,78 євроцентів за кг) та Угорщині (35,99 євроцентів за кг).

Причини здешевлення молока

Як зазначають аналітики ринку, ціни на молоко знизилися попри скорочення виробництва через спеку. Головними чинниками стали накопичені складські запаси біржових товарів, слабкий попит із боку Близького Сходу та зменшення закупівель Китаєм, яке триває з 2021 року. Тому Єврокомісія очікує скорочення експорту сухого незбираного молока на 5% у 2026 році.

Європа поступово втрачає частину своєї частки у світовій торгівлі молочною продукцією, поступаючись США, Аргентині та Уругваю, які зміцнюють свої позиції на експортних ринках.

Додатково на прибутковість фермерів тисне зростання витрат на енергоносії, добрива та охолодження ферм під час спеки.

Ситуація в Україні

В Україні теж сповільнюється попит на молочні продукти. Одночасно зростають витрати на пальне, електроенергію, логістику та пакування, що створює передумови для підвищення цін на молочну продукцію.

"Молочна галузь працює в умовах зростання виробничих витрат, що створює передумови для перегляду цін на молочну продукцію. В Україні ймовірне подорожчання молочної продукції на 5-10% до кінця літа та восени-взимку", — зазначають в АВМ.

Зауважимо, у червні 2026 року експорт української молочної продукції скоротився на 23% у натуральних обсягах, а грошова виручка впала на 31% відносно травня. Головними причинами стали повернення тарифних квот з боку ЄС, падіння світових цін та складний механізм ліцензування.