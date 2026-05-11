Ціни на молоко в ЄС знижуються на тлі зростання витрат фермерів

У Європейському Союзі спостерігається зниження цін на молоко-сировину на тлі надлишкового виробництва та падіння попиту. У квітні 2026 року середня ціна становила 42,91 євроцента за кг, що майже на 19% менше, ніж рік тому. 

Молочна криза в Європі

У Європейському Союзі продовжує знижуватися ціна на молоко-сировину на тлі високих обсягів виробництва та падіння цін на біржові молочні товари. Додатковий тиск на ринок створює зростання витрат фермерів через наслідки війни на Близькому Сході.

За даними Єврокомісії, у квітні 2026 року середня ціна на молоко-сировину в ЄС становила 42,91 євроцента за кілограм, що на 0,37% менше, ніж у березні. У річному вимірі молоко подешевшало майже на 19% порівняно з квітнем 2025 року. Для порівняння, в Україні ціна молока екстра ґатунку у квітні становила 30,65 євроцента за кілограм.

Експерти відзначають, що на початку 2026 року високі надої перевищили темпи зростання попиту як на внутрішніх ринках ЄС, так і на експортних напрямках. Це призвело до перевантаження переробних потужностей і надлишку продукції.

Надлишок молока спричинив зниження цін на основні молочні товари, зокрема вершкове масло та сири. Зростання їхніх запасів у Європі також додатково тисне на ринок сировини. Частково це пов’язують із перебоями постачання та змінами логістики на тлі війни на Близькому Сході.

Водночас конфлікт призвів до подорожчання витрат для фермерів - зокрема на електроенергію, паливо, добрива та корми. Попри зростання споживання вершкового масла, цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати надлишкове виробництво.

У результаті найбільше постраждали виробники молока, оскільки падіння цін на готову продукцію безпосередньо знизило закупівельні ціни на сировину.

За прогнозами Rabobank, у 2026 році виробництво молока в ЄС може зрости лише на 0,9% порівняно з 2025 роком. Аналітики очікують, що цей період стане фазою стабілізації ринку та переходу до оптимізації витрат і підвищення ефективності у молочній галузі.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.

Автор:
Ольга Опенько