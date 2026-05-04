Промислове молоко витісняє домашнє виробництво в Україні: як це впливає на ціни

Скорочення кількості корів у приватних господарствах в Україні стимулює розвиток промислового виробництва свіжих молочних продуктів, однак водночас посилює ціновий тиск у галузі.

Що відбувається з цінами?

Скорочення поголів’я корів у приватних господарствах стимулює розвиток ринку промислово виготовлених свіжих молочних продуктів в Україні. Така тенденція відкриває для виробників можливості поступового нарощування обсягів виробництва.

Водночас цей процес залишається складним: попит зосереджений переважно на продукції з невисокою рентабельністю, а конкуренція між компаніями зростає. Учасники ринку намагаються зміцнити свої позиції, активно борючись за присутність на полицях торговельних мереж.

Традиційні інструменти стимулювання продажів, акції та знижки, стають менш ефективними. Хоча вартість сировини залишається відносно стабільною, загальні витрати виробників зростають через подорожчання пакування, енергоносіїв, логістики та інших складових. У зв’язку з цим частина компаній уже розглядає можливість підвищення базових цін на продукцію.

За прогнозами, окремі категорії молочних товарів можуть подорожчати. Водночас ціни на продукцію з високим вмістом жиру - зокрема сметану, вершки та жирні сири - певний час залишатимуться відносно стабільними. Це пояснюється необхідністю реалізації надлишків молочного жиру, виробництво якого останнім часом суттєво зросло.

Загалом експерти відзначають поступове зростання обсягів використання молока для виробництва свіжої продукції та позитивну динаміку випуску порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.