"Сільпо" відкрило супермаркет у мотостилі під Києвом

Мережа "Сільпо" розширила свою присутність у Київській області і відкрила новий торговельний об'єкт у селі Мироцьке Бучанського району. Новий магазин ритейлера отримав концептуальний дизайн, присвячений рок-естетиці та мотокультурі. Як повідомляє Delo.ua , про це повідомила пресслужба компанії.

Головною архітектурною особливістю будівлі є масштабна металева інсталяція на фасаді. Конструкція заввишки 13 метрів та завдовжки 32,5 метри візуально відтворює обриси мотоцикла, у який інтегровано фірмову вивіску супермаркету.

Внутрішнє оформлення торговельного залу також підпорядковане загальній концепції. Зокрема, касові зони та лайтбокси стилізовані під колеса з шипами, а на вході встановлено колону з рок-плакатами. Також у залі розмістили панно зі шкіряних курток із розписом байкерських заповідей.

Окрім запуску самого супермаркету, компанія анонсувала тематичний фестиваль MOTO FEST by "Сільпо" 13 червня на парковці торговельного комплексу у рамках якого відбудуться демонстраційні виступи з екстремального ККонструкція байка

Конструкція байка зроблена висотою 13 метрів.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня внаслідок російського обстрілу Києва та влучання у ТЦ "Квадрат" було повністю знищено супермаркет "Сільпо" на Лук'янівці. Цей об'єкт, відкритий у 2019 році в стилі полотен Вінсента Ван Гога, мав особливий статус і у 2020 році увійшов до переліку найкращих за дизайном супермаркетів Європи за версією видання European Supermarket Magazine.

Підсумки кварталу: динаміка відкриттів на українському ринку ритейлу

Упродовж перших трьох місяців 2026 року в Україні відкрили 569 нових магазинів, де лідером став продовольчий сегмент із 125 новими точками. У ньому найбільше розширилися мережа "Сімі", яка відкрила 40 маркетів, компанія Pizza Day із 14 новими локаціями, мережа "АТБ", яка запустила 10 магазинів, а також NOVUS, що додав 8 торгових точок. Сумарно ці чотири провідні гравці забезпечили відкриття 72 магазинів.

У непродовольчому сегменті за квартал з'явилося 99 нових точок, де абсолютним лідером стала мережа «Аврора», яка відкрила 59 магазинів. Разом із нею масштабувалися мережі EVA та Blisk, які запустили 13 та 9 торгових точок відповідно, що разом із лідером сектору становить 81 новий магазин.

Аптечний ритейл поповнився 148 новими аптеками, а сегмент автомобільних заправних комплексів (АЗК) став найдинамічнішим, додавши відразу 120 нових заправок, з яких 116 об'єктів припало на мережу UPG.

У секторі одягу та взуття (fashion-ритейл) за три місяці відкрили 44 нові магазини. Головний приріст тут забезпечили польська мережа Sinsay з 22 новими точками та український бренд Sezon, який відкрив 12 магазинів, сформувавши вдвох пул із 34 локацій.

Сегмент техніки та електроніки продемонстрував скромніші темпи, поповнившись 27 магазинами, де найактивнішими стали ритейлери мобільних операторів "Київстар" (7 точок) та lifecell (5 точок), а також мережа Yabluka (6 точок), які разом відкрили 18 магазинів. Найменшу активність виявив ювелірний ритейл, де відкрили лише 5 нових об'єктів, тоді як у сегменті будівельних магазинів (DIY) за три місяці не відбулося жодного відкриття.

Що відомо про ТОВ "Сільпо-Фуд"

ТОВ "Сільпо-Фуд", що розвиває мережу "Сільпо", була створена на початку серпня 2016 року. На сьогоднішній день торговельна мережа об'єднує 311 супермаркетів у 60 містах України та чотири делікатес-маркети Le Silpo: у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.

За даними аналітичної системи YouControl, 100% акцій ТОВ належать ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Рітейл Капітал" (Київ), а кінцевим бенефіціарним власником бізнесу виступає Володимир Костельман.

Виручка "Сільпо-Фуд" за підсумками 2025 року збільшилася на 13,97% порівняно з 2024 роком – до 106,013 млрд грн, чистий прибуток становив 1,205 млрд грн проти 154,1 млн грн за аналогічний період попереднього року.

Входить до торгово-промислової групи Fozzy Group, яка має більш ніж 825 торгових точок по всій території країни. Компанія розвиває торговельні мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy, магазини біля дому "Фора", дискаунтери Thrash!Траш!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини для домашніх тварин.