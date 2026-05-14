Мережа "Сільпо" планує взяти під контроль п’ять супермаркетів "Арсен" у Львові: деталі

Мережа супермаркетів "Сільпо" звернулася до Антимонопольного комітету України (АМКУ) з метою отримання дозволу на набуття контролю над активами групи компаній "Євротек". Процес стосується нерухомості та обладнання п'яти супермаркетів мережі "Арсен", розташованих у Львові.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zahid.net.

Антимонопольний комітет призначив розгляд п'яти заяв ТзОВ "Сільпо-Фуд" на 14 травня. Предметом розгляду є "набуття на контролю над активами – об’єктами нерухомості та обладнання", що належать групі "Євротек". Мова йде про магазини за наступними адресами: площа Міцкевича, вулиця Зелена, вулиця Патона, проспект Червоної Калини та проспект Чорновола. Шоста точка мережі на території колишнього ринку "Добробут" до переліку об'єктів для поглинання не увійшла.

Це рішення послідувало за офіційною заявою мережі "Арсен" від 13 травня про повне припинення роботи магазинів в Україні. Компанія "Євротек" також закриває мережі "Фреш", "Союз" і "Квартал". Власники пояснили цей крок зміною стратегії та бажанням зосередитися на соціальних і девелоперських проектах.

Про мережу "Арсен"

Мережа супермаркетів "Арсен" працювала у Львові з 2002 року. Перший магазин відкрили у Сихівському районі на проспекті Червоної Калини. На той час це був один із перших супермаркетів великого формату в західних областях України.

Засновником мережі стала львівська компанія "Інтермаркет", яка працює у сфері торгівлі з 1992 року. "Арсен" створив львівський підприємець Роман Шлапак, а назву мережа отримала на честь його старшого сина.

Після фінансової кризи 2009 року власником мережі стало київське ЗАТ "Євротек", яке взяло на себе борги постачальників "Арсену" на суму близько 80 млн грн.

Надалі супермаркети працювали під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет". Компанія належить бізнесмену Михайлу Весельському, який також очолює торгову групу "Євротек". Окрім "Арсену", до неї входять мережі "Фреш", "Союз" та "Квартал".

Згідно з даними Youcontrol, доходи компанії у 2025 році – 3 млрд грн. Попри це, компанія збиткова вже п’ять років поспіль. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки. Боргові зобов’язання сягають 1,5 млрд грн, тоді як активи оцінюють у 860 млн грн. Тобто боргів удвічі більше, ніж майна.

Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській.

Раніше повідомлялося, що усі магазини мережі супермаркетів "Арсен" працюватимуть до 31 травня 2026 року. За попередньою інформацією, частину локацій можуть зайняти мережі Novus та "Сільпо".