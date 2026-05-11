Одна з найстаріших мереж супермаркетів Львова йде з ринку: хто займе її місце

Мережа супермаркетів “Арсен” припиняє роботу у Львові після понад 20 років на ринку. Усі магазини мережі працюватимуть до 31 травня 2026 року. За попередньою інформацією, частину локацій можуть зайняти мережі Novus та “Сільпо”.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net з посиланням на власні джерела.

У Львові змінюється ринок супермаркетів

Водночас компанія "Євротек", якій належить мережа, офіційно ситуацію наразі не коментує.

За попередньою інформацією, після закриття приміщення колишніх супермаркетів можуть перейти до інших торгових мереж. Частину локацій, ймовірно, займуть магазини Novus, іншу - "Сільпо". Зокрема, приміщення на площі Міцкевича в центрі Львова, за даними джерел, може перейти саме до "Сільпо".

Офіційних заяв щодо причин закриття мережі поки не оприлюднено. Також наразі невідомо, які саме об’єкти дістануться кожній із торгових мереж. Журналісти звернулися за коментарем до пресслужби "Євротеку", однак відповіді на момент публікації не отримали.

У магазинах "Арсену", зокрема в супермаркеті на площі Міцкевича, вже триває розпродаж товарів зі знижками. Працівники пояснюють це підготовкою до остаточного закриття магазинів наприкінці травня.

Що відомо про мережу "Арсен"

Мережа супермаркетів "Арсен" працювала у Львові з 2002 року. Перший магазин відкрили у Сихівському районі на проспекті Червоної Калини. На той час це був один із перших супермаркетів великого формату в західних областях України.

Засновником мережі стала львівська компанія "Інтермаркет", яка працює у сфері торгівлі з 1992 року. "Арсен" створив львівський підприємець Роман Шлапак, а назву мережа отримала на честь його старшого сина.

Після фінансової кризи 2009 року власником мережі стало київське ЗАТ "Євротек", яке взяло на себе борги постачальників "Арсену" на суму близько 80 млн грн.

Надалі супермаркети працювали під юридичною назвою ТОВ "Альянс Маркет". Компанія належить бізнесмену Михайлу Весельському, який також очолює торгову групу "Євротек". Окрім "Арсену", до неї входять мережі "Фреш", "Союз" та "Квартал".

Згідно з даними Youcontrol, доходи компанії у 2025 році – 3 млрд грн. Попри це, компанія збиткова вже п’ять років поспіль. Минулого року чистий збиток становив 73 млн грн, це найбільший показник за останні роки. Боргові зобов’язання сягають 1,5 млрд грн, тоді як активи оцінюють у 860 млн грн.

Тобто боргів удвічі більше, ніж майна.

Мережа супермаркетів "Арсен" представлена у трьох областях – Львівській, Івано-Франківській та Рівненській. У Львові наразі працює 6 магазинів.

Ймовірно, мережа "Арсен" припинить роботу не лише у Львові. Місцеві ЗМІ вже повідомляють про можливе закриття супермаркету в Івано-Франківську, який може завершити роботу 31 травня. Водночас інформації про закриття магазинів мережі у Рівному наразі немає.

Нагадаємо, у І кварталі 2026 року українські ритейлери відкрили 569 нових магазинів, тоді як закрили 252. Чистий приріст склав 317 торгових точок.