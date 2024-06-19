Arricano відкриває супермаркети нові "Сільпо" в Запоріжжі та Кривому Розі

Компанія Arricano Real Estate відкриває ще два супермаркети популярної мережі "Сільпо" у своїх торгово-розважальних комплексах у прифронтових містах.

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Про це пише "Інтерфакс-Україна".

20 червня новий супермаркет площею 3,6 тис. кв. м запрацює у ТРК City Mall у Запоріжжі, а вже 21 червня "Сільпо" відчинив двері для відвідувачів у ТРК "Сонячна Галерея" у Кривому Розі на площі 3,9 тис. кв. м.

Попри війну, Arricano продовжує інвестувати в розвиток своїх торгових комплексів, зокрема у відновлення "Сонячної Галереї". Як зазначила CEO компанії Анна Чуботіна, співпраця з lovemark-брендом "Сільпо" дозволить створити якісний клієнтський досвід для відвідувачів.

Нові супермаркети облаштовані сучасними зонами фудхолу та численними касами самообслуговування. Загалом у Запоріжжі працюватимуть 16 кас та 11 кас самообслуговування, а у Кривому Розі - 6 кас та 10 кас самообслуговування.

Відкриття супермаркетів "Сільпо" у ТРК City Mall та "Сонячна Галерея" стало важливим кроком у розширенні партнерства між Arricano та мережею "Сільпо", яке розпочалось ще 2012 року у ТРЦ "РайON" у Києві.

В Arricano також додали, що цього року в ТРК City Mall і ТРК "Сонячна Галерея" очікується відкриття низки магазинів, однак поки що не розкрили детальної інформації.

Нагадаємо, Arricano анонсувала оновлення продуктового арендаря у двох своїх торгових центрах у Запоріжжі та Кривому Розі ще 11 березня.

Ці магазини будуть відкриті на тих торгових площах, які раніше займав Auchan, що оголосив про дострокове припинення роботи у Запоріжжі і Кривому Розі.

Про закриття магазинів "Auchan Україна" після 14 років роботи у Запоріжжі та Кривому Розі ритейлер повідомив у січні. В компанії зазначили, що вже анонсувала закриття гіпермаркетів у цих містах на початку 2022 року, однак після повномасштабного вторгнення Росії "Auchan Україна" та Arricano домовились про продовження оренди.