Компанія Arricano досягла згоди з Dragon Capital про викуп своїх акцій

Arricano Real Estate PLC та Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції у Dragon Capital.

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Про це повідомила пресслужба Dragon Capital.

Зазначається, що метою угоди є введення в компанію нового американського інвестора.

Компанія Arricano Real Estate PLC володіє чотирма торгово-розважальними центрами у Києві (ТРЦ "Проспект" і "РaйОN"), Запоріжжі (ТРК City Mall) та Кривому Розі (ТРК "Сонячна Галерея"). Разом з тим, вона є однією з найбільших за оборотом мереж ТРЦ в Україні. Крім того, Arricano будує три об’єкти нерухомості та планує додаткові інвестиції в економіку України, незважаючи на війну.

Акції Arricano було розміщено на Лондонській фондовій біржі у 2013 році та виключено з лістингу через війну у 2023 році. Крім Dragon Capital, Arricano залучав іноземні інвестиції від різних авторитетних міжнародних інвестиційних банків, включаючи Goldman Sachs і клієнтів Morgan Stanley.

Dragon Capital є провідною українською групою компаній, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів.

Раніше повідомлялося, що компанія Arricano анонсувала оновлення продуктового арендаря у двох своїх торгових центрах у Запоріжжі та Кривому Розі. Замість мережі "Auchan Україна" в ТРК City Mall та ТРК "Сонячна Галерея" запрацюють продуктові супермаркети "Сільпо". Відкриття заплановано на червень.