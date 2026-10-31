США дозволили продаж Україні 500 ракет Patriot: Зеленський просить їх уже цієї зими

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів Patriot PAC-3 MSE та супутнього обладнання орієнтовною вартістю $2,1 млрд. Закупівлю повністю фінансуватимуть Україна та міжнародні партнери, без залучення коштів США.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Держдепу.

Україна запросила закупівлю 500 ракет Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). До пакета також мають увійти секретні та несекретні запасні частини, логістичне та програмне забезпечення.

Закупівлю планують профінансувати за рахунок внесків Канади, Німеччини та Норвегії через програму JUMPSTART, а також українських коштів, забезпечених Позикою Європейського Союзу на підтримку України.

Американські бюджетні кошти для цієї угоди не залучатимуться.

Головним підрядником стане американська компанія Lockheed Martin.

У Держдепартаменті зазначили, що майбутній продаж має посилити інтегровані можливості протиповітряної та протиракетної оборони України та підтримати використання вже наявних систем Patriot проти повітряних загроз.

Зеленський просить ракети вже цієї зими

Президент Володимир Зеленський назвав рішення Держдепартаменту сильним, однак звернув увагу на терміни майбутнього постачання.

За його словами, визначені наразі строки передбачають можливість початку поставок лише через кілька років, тоді як Україні перехоплювачі потрібні вже взимку 2026–2027 років.

Президент повідомив, що Україна просила США про зимовий пакет із розрахунку 100 перехоплювачів Patriot на місяць.

За його словами, пакет із 500 ракет міг би суттєво посилити українську протиповітряну оборону саме протягом найближчих місяців на тлі російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Зеленський закликав США та інших партнерів передати Україні PAC-3 із наявних запасів уже зараз, а поповнити власні арсенали пізніше за рахунок законтрактованого виробництва.

Президент наголосив, що лише за останні два тижні жовтня Росія здійснила понад 30 ударів по важливих елементах української енергосистеми.

Нагадаємо, раніше Україна просила 300 ракет Patriot для формування зимового запасу протиповітряної оборони. За оцінками, за найощадливішого сценарію такого обсягу могло б вистачити приблизно на 7–10 великих російських атак із застосуванням балістичних ракет, однак фактична витрата перехоплювачів може бути більшою.