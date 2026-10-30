До 100 млн грн на українські ракети та радари: що відомо про нові грантові конкурси

Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації та кластером оборонних технологій Brave1 запускає грантові конкурси для українських виробників озброєння. Фінансування передбачене для розробки керованих ракет класу “повітря - повітря” та сучасних радіолокаційних систем. Максимальний розмір гранту на ці напрями становить 75 млн грн і 100 млн грн відповідно.

Як пише Dilo, про це інформує Мінцифри.

Мета ініціативи - забезпечити Сили безпеки й оборони новими засобами протидії повітряним загрозам, знизити вартість перехоплення реактивних безпілотників і розвивати виробництво радарів в Україні.

За словами міністра, Росія продовжує використовувати різні типи повітряного озброєння, зокрема балістичні ракети, дешеві крилаті ракети, швидкісні безпілотники та керовані авіабомби. Тому Україна потребує власних технологічних рішень для виявлення та знищення таких цілей.

Скільки грошей можна отримати

Грантові програми охоплюють три напрями оборонних розробок. Для кожного передбачено окремий максимальний обсяг фінансування.

Зокрема, виробники зможуть претендувати на такі суми:

Керовані ракети "повітря - повітря" - до 75 млн грн. Фінансування передбачене, зокрема, для розробок ракет, які можна запускати з безпілотників і використовувати для перехоплення повітряних цілей.

Українські радари - до 100 млн грн. Кошти спрямують на створення сучасних радіолокаційних систем для завчасного виявлення повітряних загроз, зокрема малопомітних цілей.

Турбореактивні двигуни - до 350 млн грн. Запуск відповідного грантового конкурсу запланований на листопад 2026 року.

Окремий акцент Міноборони робить на розробках, які можна масштабувати у виробництві. Серед пріоритетів також - власні навігаційні рішення та посилення можливостей радіоелектронної боротьби.

Як подати заявку на грант Brave1

Однією з особливостей нових конкурсів стане механізм подання документів. Уперше заявки на грантове фінансування прийматимуть через спеціальний модуль системи Prozorro.

Такий формат має забезпечити конфіденційність інформації, яку виробники передаватимуть під час участі в конкурсах.

Подати документи на участь у грантових програмах можна до 5 листопада 2026 року.

Які оборонні технології потрібні Україні

Розвиток власних ракет, радарів і двигунів є частиною ширшого напряму підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

Серед ключових завдань - створення доступних засобів перехоплення повітряних цілей, які дадуть змогу зменшити витрати на протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться про протидію реактивним дронам, для знищення яких потрібні ефективніші та економічно доцільніші рішення.

Розвиток українських радарів має посилити можливості виявлення цілей, зокрема тих, які складно своєчасно зафіксувати наявними засобами.

Наступним етапом державної підтримки стануть гранти на турбореактивні двигуни. Таким чином, програма Brave1 охопить одразу кілька напрямів створення компонентів і систем для українського оборонного виробництва.

Нагадаємо, кластер оборонних інновацій Brave1 оновив грантову програму та відкрив нові можливості для українських defense tech-розробників. Максимальний обсяг фінансування одного проєкту становить до 8 млн грн.