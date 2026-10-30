Техногіганти втратили майже $900 млрд капіталізації через рекордні витрати на ШІ

Найбільші технологічні компанії світу втратили майже 900 мільярдів доларів ринкової капіталізації після публікації фінансових звітів за третій квартал. Причиною масового розпродажу акцій стало стрімке зростання витрат на розбудову інфраструктури штучного інтелекту, що перетворило високоприбуткові корпорації на структури, які масово спалюють готівку. За оцінками аналітиків, ці витрати вже перевищують частку ВВП США, яку історично вкладали в розбудову залізниць чи оптоволоконного зв'язку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

Сукупні капітальні витрати чотирьох провідних операторів дата-центрів — Amazon, Meta, Microsoft та Alphabet — підскочили до 207 мільярдів доларів порівняно зі 113 мільярдами доларів торік. Більшість цих коштів спрямували на закупівлю чипів і будівництво серверних майданчиків. До кінця року компанії планують витратити ще 232 мільярди доларів, що може довести загальні річні інвестиції до 740 мільярдів доларів.

Зміна фінпотоків та тиск на рекламний бізнес Google

Якщо у третьому кварталі 2025 року Google, Meta та Amazon разом згенерували 36,4 млрд доларів вільного грошового потоку, то за аналогічний період цього року вони спалили 45,2 млрд доларів.

Найбільше коштів витратив Amazon, зафіксувавши від'ємний грошовий потік у розмірі 33,5 млрд доларів при рекордних капітальних інвестиціях у 75,8 млрд доларів. Попри зростання хмарного напряму AWS на 39% (до 46 млрд доларів), акції ритейлера впали на 7%, що стерло майже 200 млрд доларів вартості через слабкі прогнози продажів на свята.

Найгіршу динаміку показав холдинг Alphabet: його акції обвалилися на 13%, позбавивши компанію пів трильйона доларів капіталізації. Вільний грошовий потік склав мінус 9,1 млрд доларів при капітальних витратах понад 50 млрд доларів. Додатковим ударом стало уповільнення ключового пошукового бізнесу: керівництво Google визнало проблеми з монетизацією ШІ-відповідей та чат-бота Gemini, які не приносять співмірних із традиційними посиланнями доходів від реклами.

Meta зафіксувала мінус 2,1 млрд доларів вільного грошового потоку вперше з моменту виходу на біржу у 2012 році, витративши за квартал 35 млрд доларів. Єдиним винятком серед четвірки став Microsoft, який показав фінансову дисципліну: зберіг позитивний грошовий потік у 18,6 млрд доларів за витрат у 45,2 млрд доларів, хоча й запропонував пакети добровільного звільнення для приблизно 60 тисяч співробітників задля оптимізації бюджету.

Залучення боргів та проблеми неохмарних стартапів

Щоб профінансувати мегабудівництва, корпорації вдалися до найбільших в історії емісій цінних паперів: Alphabet запланував продати акцій на 85 млрд доларів, а Meta оголосила план випуску паперів на 95 млрд доларів за підтримки чипмейкерів Nvidia, AMD та Broadcom. До перегонів долучилася і компанія SpaceX: після виходу на біржу в червні вона заклала 88,1 млрд доларів інвестицій на цей рік та планує витратити 278 млрд доларів у 2027 році для дата-центрів Colossus у штаті Теннессі.

Зміна настроїв на Волл-стріт вдарила по спеціалізованих хмарних провайдерах. Акції компанії CoreWeave впали на 47% за останні пів року на тлі боргового навантаження, затримок із запуском майданчиків та розірвання контрактів клієнтами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ринкова капіталізація Alphabet скоротилася більш ніж на 500 млрд доларів за один день після оприлюднення квартальної звітності: акції впали майже на 13% і досягли шестимісячного мінімуму на тлі побоювань інвесторів щодо величезних витрат на штучний інтелект та його негативного впливу на прибутковість традиційного рекламного бізнесу Google.