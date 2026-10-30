ШІ почав бити по рекламі Google: Alphabet втратила понад $500 млрд капіталізації

Ринкова капіталізація Alphabet, материнської компанії Google, скоротилася більш ніж на $500 млрд за один день після публікації квартальної звітності. Акції компанії впали майже на 13% і досягли шестимісячного мінімуму на тлі побоювань інвесторів щодо величезних витрат на штучний інтелект та його впливу на рекламний бізнес Google.

Про це інформує Dilo з посиланням на BBC.

За підсумками торгів у четвер ринкова вартість Alphabet скоротилася приблизно з $3,97 трлн до $3,46 трлн.

Водночас фінансові показники компанії на перший погляд залишаються сильними. Квартальний дохід Alphabet зріс на 25% у річному вимірі — до $127,6 млрд. Дохід Google Cloud збільшився на 103% і наблизився до $31 млрд.

Проте прибуток компанії за квартал скоротився на 25%. Крім того, Alphabet вдруге за свою історію як публічної компанії зафіксувала від'ємний вільний грошовий потік — понад $9 млрд. Це майже вдвічі більше, ніж три місяці тому.

Основною причиною значних витрат стали масштабні інвестиції Google у розвиток штучного інтелекту.

ШІ почав тиснути на рекламний бізнес Google

Додаткове занепокоєння інвесторів викликала ситуація у пошуковому бізнесі Google, який залишається основним джерелом рекламних доходів компанії.

Google дедалі активніше використовує створені штучним інтелектом резюме та відповіді безпосередньо у пошуковій системі. Це впливає на кількість реклами, яку компанія може показувати та продавати поряд із результатами пошуку.

Головний аналітик Forrester Трейсі Ву зазначила, що результати Alphabet демонструють складність одночасного фінансування масштабних інвестицій у ШІ та збереження стабільності вже сформованих напрямків бізнесу.

Водночас головний бізнес-директор Google Філіп Шиндлер заявив, що компанія задоволена розвитком пошуку, орієнтованого на штучний інтелект.

Amazon також нарощує витрати

Негативно інвестори відреагували й на результати Amazon. Після завершення основних торгів акції компанії впали приблизно на 6%.

Квартальні продажі Amazon збільшилися на 11% — до $201 млрд. Водночас компанія зафіксувала від'ємний грошовий потік у розмірі $42 млрд. За три місяці обсяг таких витрат зріс у шість разів.

Генеральний директор Amazon Енді Джассі пояснив високі витрати інвестиціями у нові напрямки, які в перспективі можуть перетворитися на надзвичайно великі бізнеси.

Серед перспективних напрямків він назвав виробництво власних комп'ютерних чипів та платформу для розробників штучного інтелекту Bedrock.

Microsoft нарощує доходи, але інвестори залишаються обережними

Акції Microsoft після оприлюднення результатів у четвер знизилися менш ніж на 1%.

Квартальний дохід компанії зріс на 19% у річному вимірі — до $92,3 млрд. Дохід хмарного бізнесу збільшився на 30% і досяг $63 млрд.

Генеральний директор Microsoft Сатья Наделла повідомив про стрімке зростання використання Copilot. Кількість щоденних користувачів сервісу збільшилася на 500% у річному вимірі.

Попри зростання доходів технологічних гігантів, інвестори дедалі більше оцінюють не сам масштаб інвестицій у ШІ, а здатність компаній перетворити ці вкладення на стабільний прибуток без шкоди для основного бізнесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у другому кварталі Alphabet уперше за понад два десятиліття отримала від'ємний грошовий потік у розмірі $5,9 млрд через масштабні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Тоді компанія також підвищила прогноз капітальних витрат на 2026 рік до $195–205 млрд, а її акції на післяторговій сесії впали приблизно на 3,5%.