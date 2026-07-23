Дефіцит у $6 млрд: Google уперше пішов у мінус через витрати на ШІ

Американський технологічний гігант Google у другому кварталі зазнав від'ємного вільного грошового потоку у розмірі $5,9 млрд. Це сталося вперше з моменту виходу компанії на біржу кілька десятиліть тому через масовані інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Financial Times.

Для фінансування масштабного будівництва дата-центрів та закупівлі обладнання Alphabet підвищив прогноз капітальних витрат (capex) на 2026 рік до $195–205 млрд (проти попередньо оголошених $180–190 млрд). У II кварталі капітальні витрати сягнули $44,9 млрд, що й вивело чистий грошовий потік у мінус. На тлі цих новин акції компанії на післяторговій сесії впали приблизно на 3,5%.

Фінансова директорка Alphabet Анат Ашкеназі зазначила, що вільний грошовий потік залишатиметься під тиском і надалі, оскільки інвестиції в технічну інфраструктуру необхідні для збереження лідерства в галузі ШІ.

Ключові фінансові показники за II квартал:

Загальний виторг: зріс до $120 млрд (проти $96,4 млрд роком раніше), перевищивши прогнози аналітиків у $117 млрд.

Хмарний бізнес (Google Cloud): показав стрибок на 82% — до $24,8 млрд.

Пошуковий бізнес: зріс на 17% — до $63,3 млрд (дещо нижче за очікування ринку).

Чистий прибуток: зріс у чотири рази — до $112 млрд (завдяки переоцінці інвестиційних активів, зокрема частки в SpaceX).

Операційний прибуток: зріс на 30% — до $40,8 млрд, операційна маржа склала 34%.

Залучення капіталу та нові моделі

Масштабні витрати спрямовані на обслуговування портфеля невиконаних хмарних контрактів, який на кінець кварталу зріс до $514 млрд. На тлі зростання витрат Alphabet уперше за понад два десятиліття залучив $85 млрд шляхом продажу нових акцій та взяв близько $100 млрд боргових зобов'язань.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї заявив, що зараз компанія фокусує обчислювальні потужності на тренуванні нової флагманської моделі штучного інтелекту — Gemini 4, а темпи релізів нових продуктів прискоряться.

Загалом чотири найбільші технологічні гіперскейлери (Google, Meta, Microsoft та Amazon) у 2026 році сумарно спрямують на інфраструктуру ШІ понад $725 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що для оптимізації роботи своїх моделей штучного інтелекту Google розробляє власний серверний чип, покликаний прискорити обчислення та зменшити залежність від сторонніх постачальників.