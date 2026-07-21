Google розробляє власний чип для прискорення ШІ Gemini: акції Alphabet зросли

Акції холдингу Alphabet Inc. зросли на тлі повідомлень про те, що компанія розробляє новий серверний чип, покликаний оптимізувати роботу своєї моделі штучного інтелекту Gemini.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними джерел, новий напівпровідник під назвою Frozen v2 може бути розгорнутий вже у 2028 році. Процесор створюється окремо від тензорних процесорів Google і покликаний зменшити обсяг даних для переміщення, що дасть змогу швидше відповідати на запити користувачів.

Представник Google Cloud зазначив, що команди компанії постійно досліджують та експериментують з інноваціями для максимальної продуктивності, проте не кожен досліджуваний проєкт переходить у виробництво.

На тлі цих новин акції Alphabet зросли на 3,7% — до $359,68 у Нью-Йорку.

Прагнення створити власні чипи та зменшити залежність від Nvidia Corp. стало загальним трендом серед розробників ШІ:

OpenAI минулого місяця представила свій перший спеціалізований чип, створений у партнерстві з Broadcom Inc.;

Amazon веде переговори щодо продажу власних чипів для використання в чужих дата-центрах;

Anthropic перебуває на ранній стадії перемовин із Samsung Electronics щодо виробництва власних напівпровідників.

Нагадаємо, раніше Google Cloud додала до свого хмарного сервісу спеціалізовані моделі штучного інтелекту від компанії SandboxAQ. Це дає змогу прискорити наукові дослідження у сфері розробки ліків, матеріалознавства та виробництва напівпровідників.