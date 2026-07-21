Google разрабатывает собственный чип для ускорения ИИ Gemini: акции Alphabet выросли

Акции холдинга Alphabet Inc. выросли на фоне сообщений о том, что компания разрабатывает новый серверный чип, призванный оптимизировать работу своей модели искусственного интеллекта Gemini.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По данным источников, новый полупроводник под названием Frozen v2 может быть развернут уже в 2028 году. Процессор создается отдельно от тензорных процессоров Google и призван уменьшить объем данных для перемещения, что позволит быстрее отвечать на запросы пользователей.

Представитель Google Cloud отметил, что команды компании постоянно исследуют и экспериментируют с инновациями для максимальной производительности, однако не каждый изучаемый проект переходит в производство.

На фоне этих новостей акции Alphabet выросли на 3,7% - до $359,68 в Нью-Йорке.

Стремление создать собственные чипы и уменьшить зависимость от Nvidia Corp. стало общим трендом среди разработчиков ИИ:

OpenAI в прошлом месяце представила свой первый специализированный чип, созданный в партнерстве с Broadcom Inc.;

Amazon ведет переговоры о продаже собственных чипов для использования в чужих дата-центрах;

Anthropic находится на ранней стадии переговоров с Samsung Electronics по производству собственных полупроводников.

Напомним, ранее Google Cloud добавила в свой облачный сервис специализированные модели искусственного интеллекта от компании SandboxAQ. Это позволяет ускорить научные исследования в области разработки лекарств, материаловедения и производства полупроводников.