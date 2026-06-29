Google Cloud добавит специальные ИИ-модели для научных исследований

Компания Google начнет предлагать специализированные модели искусственного интеллекта от SandboxAQ через свой облачный сервис. Это расширит доступ бизнеса и ученых к технологиям, ускоряющим разработку лекарств, материаловедение и производство полупроводников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Google добавит модели SandboxAQ к своему облачному маркетплейс. Это позволит исследователям совмещать языковые модели Gemini от Google с ИИ-системами, обученными на научных уравнениях и лабораторных данных. В отличие от обычных текстовых нейросетей эти количественные модели работают с числовыми данными для решения задач в химии, биологии и физике.

Какие ИИ-инструменты станут доступны ученым и бизнесу

Сотрудничество компаний откроет исследователям доступ к двум специализированным системам:

AQCat: модель предназначена для поиска новых материалов и катализаторов. Она будет использоваться для разработки аккумуляторов и производства микросхем.

AQPotency: этот инструмент предназначен для фармацевтической отрасли. Он поможет ученым искать молекулы для создания лекарства против рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.

По словам гендиректора SandboxAQ Джека Хиддари, эти технологии позволяют экономить годы исследований и находить совершенно новые химические соединения, которые люди не могли обнаружить раньше.

SandboxAQ начиналась как квантовая лаборатория внутри компании Alphabet, но в 2022 году стала независимой фирмой. Среди ее инвесторов есть бывший руководитель Google Эрик Шмидт. Недавно компания также получила 500 миллионов долларов от правительства США по программе CHIPS для развития технологий в сфере полупроводников.

Напомним, ранее сообщалось, что Google DeepMind заключила соглашение о ИИ-исследовании с киностудией A24. Лаборатория искусственного интеллекта и известная независимая киностудия договорились проверить, как технологии нейросетей могут помочь режиссерам и другим творческим профессионалам в процессе создания кино.