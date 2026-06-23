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Google DeepMind заключила соглашение о ИИ-исследованиях с киностудией A24

Google
Google DeepMind заключила соглашение о ИИ-исследованиях с киностудией A24 / Unsplash

Лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind и известная независимая киностудия A24 заключили соглашение о партнерстве. Целью сотрудничества является исследование того, как технологии искусственного интеллекта могут помочь режиссерам и другим творческим профессионалам в создании кино.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Совместная инициатива будет сосредоточена на помощи художникам по разработке новых творческих рабочих процессов и техник. Организаторы стремятся, чтобы будущие ИИ-инструменты создавались с учетом непосредственного опыта авторов, которые будут ими пользоваться.

Параллельно с этим материнская компания Google – холдинг Alphabet – инвестировала в независимую киностудию 75 млн долларов, о чем со ссылкой на собственные источники сообщило издание The Wall Street Journal. В DeepMind отказались комментировать точную сумму финансовых вливаний.

Киностудия A24 известна такими успешными проектами, как оскароносный приключенческий фильм "Все всегда и одновременно", фильм "Марти Суприм" из Тимоти Шаламе и хоррор " Заладки " (Backrooms).

Творческий контроль остается за режиссерами

Источник, знакомый с деталями соглашения, подчеркнул, что это партнерство не является соглашением о передаче интеллектуальной собственности или использованием контента студии для обучения нейросетям.

В рамках сотрудничества кинематографисты будут привлекаться к тестированию технологий, однако сохранят полный творческий контроль над своими фильмами. Партнерство откроет для A24 эксклюзивный доступ к передовым исследованиям DeepMind, ее мощной технологической инфраструктуре и глобальным возможностям.

Напомним, Alphabet планирует привлечь рекордные 80 миллиардов долларов для финансирования расходов на искусственный интеллект. Холдинг готовит масштабный пакет размещения акций, включающий в себя большое инвестиционное соглашение с корпорацией Berkshire Hathaway Inc. Военная Баффета.

Также известно, что Google ведет переговоры с Samsung по производству новых ИИ-чипов. Американская корпорация планирует доверить южнокорейскому гиганту выпуск части своих процессоров искусственного интеллекта следующего поколения.

Автор:
Максим Кольц