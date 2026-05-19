Google и Blackstone создают масштабный ИИ-проект для покрытия дефицита дата-центров

Технологический гигант Google и самый большой в мире инвестиционный фонд Blackstone объединяют усилия. Компании объявили о создании совместного облачного венчурного бизнеса в сфере искусственного интеллекта, чтобы капитализировать безумный спрос на вычислительные мощности.

В рамках партнерства Blackstone инвестирует начальные 5 миллиардов долларов собственного капитала. Эти средства будут направлены на запуск новых мощностей дата-центров объемом 500 мегаватт в 2027 году с последующим расширением проекта. С учетом привлеченных кредитов общая стоимость инвестиций в этот бизнес может составить 25 миллиардов долларов.

Что будет предлагать новый облачный гигант

Новое американское предприятие будет работать по модели вычисления как услуга (compute-as-a-service). Клиенты получат не просто площади в дата-центрах, но и прямой доступ к специализированным ИИ-чипам от Google, известным как Tensor Processing Units (TPU).

Генеральным директором новой компании назначили Бенджамина Слосса — топ-менеджера, много лет работавшего в Google.

Глава Google Cloud Томас Куриан подчеркнул, что этот шаг поможет решить проблему дефицита микросхем TPU на рынке, предоставив корпоративным клиентам дополнительные альтернативные пути для получения ИИ-мощностей. В настоящее время фирменные чипы Google пользуются огромным спросом, в том числе среди таких ведущих разработчиков, как Anthropic.

Blackstone наращивает инвестиции в инфраструктуру

Для Blackstone это соглашение является частью большой стратегии. Фонд активно скупает активы, связанные с ИИ-инфраструктурой, включая сами центры обработки данных, а также объекты генерации и передачи электроэнергии. Последнее крайне важно, ведь бум нейросетей заставляет операторов заранее подписывать долгосрочные контракты на поставку дефицитной энергии.

Президент Blackstone Джон Грей отметил, что партнерство отражает острую потребность рынка в масштабном развертывании капитала. В общем, ожидается, что расходы крупнейших мировых Big Tech компаний на ИИ-инфраструктуру и дата-центры в 2026 году превысят 700 миллиардов долларов.

Напомним, материнская компания Google привлекла рекордные 3,6 млрд долларов в Японии для финансирования ИИ. Холдинг успешно выпустил облигации в японских иенах, что явилось самым большим заимствованием в иностранной валюте среди зарубежных компаний за всю историю финансового рынка Японии.

Автор:
Максим Кольц