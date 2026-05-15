Alphabet привлекла рекордные 3,6 млрд долларов в Японии для финансирования ИИ

Материнская компания Google, холдинг Alphabet, завершила размещение облигаций в японских иенах на общую сумму 576,5 млрд иен ($3,6 млрд). Это стало самым большим выпуском долговых бумаг в японской валюте среди иностранных компаний за всю историю.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Alphabet впервые вышла на японский рынок капитала, чтобы диверсифицировать источники финансирования. Деньги пойдут на масштабную программу развития искусственного интеллекта, на которую компания планирует потратить до 190 млрд долларов только в этом году.

Детали рекордного соглашения

Спрос на облигации был огромным как в Японии, так и за ее пределами. Alphabet побила предыдущий рекорд 2019 года, принадлежавший компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта (430 млрд иен).

Условия выпуска:

Сроки: инвесторы покупали бумаги с погашением через 3, 5, 7, 10, 15, 30 и 40 лет.

Проценты: ставки по купонам составляют от 1,965% до 4,599% годовых.

Банки-организаторы: соглашение сопровождали Mizuho Securities, Bank of America и Morgan Stanley.

До этого Alphabet уже привлекала средства в евро, фунтах, канадских долларах и швейцарских франках, активно расширяя свой кредитный портфель по всему миру.

Напомним, ранее Alphabet сообщила, что впервые выпустит облигации в японских иенах для развития ИИ, поскольку технологические гиганты нуждаются в колоссальных ресурсах для развития инфраструктуры. Руководство Alphabet объявило о намерениях выкупить ценные бумаги на сумму в десятки миллиардов долларов, что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии холдинга, несмотря на огромные капитальные затраты на новые технологии.