Google обошел Японию и Индию по капитализации — рыночная стоимость достигла $4,5 трлн
Рыночная капитализация Alphabet, материнской компании Google, достигла отметки около $4,5 трлн. Стремительный рост акций произошел на фоне сильных финансовых результатов и глобального бума искусственного интеллекта. По уровню стоимости компания фактически опередила годовой ВВП таких стран как Япония и Индия, закрепив статус одного из самых дорогих активов планеты.
Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в материале Yahoo Finance.
Alphabet теперь входит в узкий круг компаний с капитализацией более $4 трлн и ведет борьбу с Nvidia за статус самой дорогой компании в мире.
Искусственный интеллект как главный двигатель роста
Основным драйвером успеха стали массивные инвестиции в AI-технологии, в частности, развитие модели Gemini и расширение возможностей облачных сервисов.
Ключевые финансовые показатели:
- Общая выручка: выросла более чем на 20% в годовом исчислении.
- Чистая прибыль: продемонстрировал взрывной рост – более 80%.
- Google Cloud: доходы подразделения увеличились более чем на 60%, что свидетельствует об ажиотажном спросе на AI-инфраструктуру.
- Рыночная оценка: в отличие от Meta и Microsoft, Alphabet получил более благосклонную реакцию инвесторов на расходы на искусственный интеллект.
Стабильный рост Google Cloud подтверждает, что бизнес и государственные структуры все активнее интегрируют инструменты искусственного интеллекта в свою деятельность.
Напомним, Google подписал соглашение с Пентагоном о секретном использовании технологий ИИ. Техногигант заключил контракт с Министерством обороны США, согласно которому Пентагон может использовать разработки компании для любых законных правительственных целей без права вето со стороны Google.