Google подписал соглашение с Пентагоном о секретном использовании технологий ИИ

Техногигант Google заключил контракт с Министерством обороны США на использование искусственного интеллекта в секретных проектах. Согласно документу, Пентагон получает право применять разработки компании для любых законных правительственных целей, а Google не вправе налагать вето на эти решения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Соглашение позволяет военным интегрировать ИИ в классифицированные сети для выполнения конфиденциальных задач. Речь идет о широком спектре применений: от планирования сложных военных миссий до разработки систем наведения и выбора целей.

Военный контроль и этические ограничения

Контракт предусматривает, что Google должен адаптировать фильтры и настройку безопасности своих моделей под конкретные запросы правительства США. Это фактически передает контроль за использованием коммерческих технологий в руки военных стратегов.

Основные положения сделки:

Отсутствие вето – Google не может вмешиваться в законное использование технологий Пентагоном.

Надзор – системы не должны использоваться для создания полностью автономного оружия без контроля человека.

Конфиденциальность – ИИ запрещено применять для внутреннего массового наблюдения за гражданами.

В Google отметили, что поддержка национальной безопасности посредством предоставления доступа к API является "ответственным подходом". Ранее, в 2025 году, Пентагон уже заключил подобные контракты на сумму около 200 млн. долларов каждый с другими лидерами рынка — OpenAI и Anthropic.

Стратегическое значение для обороны

Для Пентагона привлечение гражданских ИИ-моделей является критически важным для модернизации армии. Военные отмечают, что технологии Google помогут быстрее обрабатывать разведывательные данные и повышать точность операций.

При этом представитель компании подчеркнул, что все проекты реализуются с соблюдением отраслевых стандартов безопасности, однако финальное слово относительно целей использования теперь остается за Минобороны США.

Напомним, OpenAI рассматривает новый контракт с НАТО после соглашения с Пентагоном. Сэм Альтман заявил, что компания планирует развернуть свои технологии в сетях Североатлантического союза для усиления коллективной безопасности. Это свидетельствует о глобальном тренде перехода ИИ-разработчиков от чисто гражданских продуктов к тесному сотрудничеству с оборонными структурами.