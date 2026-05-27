Долги украинцев за коммуналку превысили 101 млрд грн: какие регионы в лидерах

Украинцы должны миллиарды за тепло и газ / Pixabay

Задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2026 сократилась на 10,7% и составляет 101,2 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Госстата.

Долги за газ, тепло и электроэнергию

В течение января-марта население оплатило коммунальные услуги 91,8 млрд грн, или 94,1% от общей суммы начислений, которая составила 97,5 млрд грн.

Наивысший уровень расчетов зафиксирован за поставку и распределение природного газа – 97,9% от начисленных сумм. В то же время хуже всего украинцы оплачивали тепло и горячую воду - всего 87,2%.

Наибольшая часть долгов традиционно приходится на поставку тепловой энергии и горячей воды. По итогам квартала задолженность в этом сегменте выросла на 4,6% и достигла 39,8 млрд грн.

Долг за поставку и распределение природного газа составил 36,2 млрд грн, что на 2,2% больше, чем кварталом ранее. Задолженность за электроэнергию выросла на 10,6% – до 18,8 млрд грн.

В то же время, за централизованное водоснабжение и водоотвод украинцы задолжали 10 млрд грн, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем квартале. Долги за управление многоквартирными домами достигли 9,9 млрд грн (+3,5%), а за вывоз бытовых отходов – 3,2 млрд грн (+2,4%).

Самый высокий уровень задолженности за жилищно-коммунальные услуги зафиксирован в Днепропетровской области – 19,2 млрд грн. Значительные долги также накопили жители Донецкой области – 4 млрд грн, Полтавской – 3,3 млрд грн, Киева – 3 млрд грн и Киевской области – 2,2 млрд грн. Среди регионов с самыми большими объемами задолженности также Одесская, Харьковская и Львовская области.

Напомним, в Украине вводится обновленный механизм пересчета стоимости тепла и горячей воды в случае чрезвычайных ситуаций, в частности из-за повреждений энергетической или коммунальной инфраструктуры.

Автор:
Ольга Опенько