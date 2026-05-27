Борги українців за комуналку перевищили 101 млрд грн: які регіони у лідерах

Заборгованість населення України за житлово-комунальні послуги у першому кварталі 2026 року скоротилась на 10,7% і становить 101,2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Держстату.

Борги за газ, тепло та електроенергію

Упродовж січня–березня населення сплатило за комунальні послуги 91,8 млрд грн, або 94,1% від загальної суми нарахувань, яка становила 97,5 млрд грн.

Найвищий рівень розрахунків зафіксовано за постачання та розподіл природного газу - 97,9% від нарахованих сум. Водночас найгірше українці оплачували тепло та гарячу воду - лише 87,2%.

Найбільша частка боргів традиційно припадає на постачання теплової енергії та гарячої води. За підсумками кварталу заборгованість у цьому сегменті зросла на 4,6% і досягла 39,8 млрд грн.

Борг за постачання та розподіл природного газу становив 36,2 млрд грн, що на 2,2% більше, ніж кварталом раніше. Заборгованість за електроенергію зросла на 10,6% - до 18,8 млрд грн.

Водночас за централізоване водопостачання та водовідведення українці заборгували 10 млрд грн, що на 0,6% менше, ніж у попередньому кварталі. Борги за управління багатоквартирними будинками сягнули 9,9 млрд грн (+3,5%), а за вивезення побутових відходів - 3,2 млрд грн (+2,4%).

Найвищий рівень заборгованості за житлово-комунальні послуги зафіксовано у Дніпропетровській області - 19,2 млрд грн. Значні борги також накопичили мешканці Донецької області - 4 млрд грн, Полтавської - 3,3 млрд грн, Києва - 3 млрд грн та Київської області - 2,2 млрд грн. Серед регіонів із найбільшими обсягами заборгованості також Одеська, Харківська та Львівська області.

