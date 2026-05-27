Київщина отримала від Франції ще 30 автобусів: на які маршрути виїде новий транспорт (ФОТО)

автобуси, Микола Калашник
Київська область отримала партію автобусів від регіону Іль-де-Франс / Фото: Київська ОВА

Київська область отримала другу партію з 30 автобусів від французького регіону Іль-де-Франс. Транспорт допоможе відновити сполучення між містами та забезпечить безбар'єрний проїзд для жителів, які щодня їздять до столиці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Новий транспорт зустріли віце-президент регіону Іль-де-Франс з питань транспорту Грегуар де Ластері та Посол Франції в Україні Гаель Весьєр.

Фото 2 — Київщина отримала від Франції ще 30 автобусів: на які маршрути виїде новий транспорт (ФОТО)
Фото: Київська ОВА

Це частина масштабної програми співпраці. Загалом область уже має 60 із 260 запланованих автобусів. Пасажирський транспорт розподілили наступним чином:

  • 10 автобусів передали громадам для розвитку місцевих муніципальних перевезень; 
  • 20 автобусів працюватимуть на міжміських маршрутах до Києва.
Фото 3 — Київщина отримала від Франції ще 30 автобусів: на які маршрути виїде новий транспорт (ФОТО)
Автобуси повністю адаптовані під потреби пасажирів / Фото: Київська ОВА

Автобуси повністю адаптовані для всіх пасажирів. Вони обладнані пандусами для маломобільних людей, а також системами безпеки та навігації. Головна мета проєкту — відновити стабільне транспортне сполучення, яке було пошкоджене через бойові дії.

"Це приклад справжнього партнерства, яке допомагає нашим громадам вистояти, відновлюватися та рухатися вперед навіть у час великої війни", — зазначив Калашник.

Нагадаємо, у квітні на Київщині Бучанська громада отримала чотири автобуси від регіону Іль-де-Франс, Франція. Три одиниці призначені для регулярних внутрішніх маршрутів, ще одна — спеціалізований "автобус незламності".

Автор:
Тетяна Ковальчук